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節稅大作戰 符合四情形善用長照扣除額12萬元

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

報稅季即將到來，照顧者別忘了申報長照扣除額，高雄國稅局表示，照顧樣態可簡單分為四種，包含一、聘僱外籍家庭看護工的長者；二、照顧長照失能等級在第二級至第八級，使用長照給付及支付基準服務者；三、入住住宿式服務機構全年達90天者；四、在家自行照顧者。官員表示，家戶成員符合以上四類型，在檢附證明文件後就可申報減除每人每年長照扣除額新台幣12萬元。

官員表示，為減輕家庭照顧身心失能家屬的負擔，《所得稅法》新增長照扣除額，自2019年上路，並設有排富條款，綜所稅適用稅率未達20%、股利及盈餘非按28%單一稅率分開計稅、以及基本所得額不超過670萬元，才能列報長照扣除額。

官員補充，符合身心失能資格項目，包含一、符合長照失能等級2至8級，且使用長期照顧給付及支付基準服務者。二、經指定醫療機構進行專業評估，並符合聘僱外籍家庭看護工資格者。三、符合可聘僱外籍家庭看護工的特定身心障礙項目（或鑑定向度之一）且屬重度或極重度等級者，均可申報長照扣除額減少稅負。

官員表示，國稅局與衛福部、勞動部、退輔會等單位跨機關合作，蒐集相關資料，民眾如果透過網路申報，一般而言符合長照扣除額資格，報稅系統都會自動帶入，因此所得年度的查調扣除額資料如果有列示長照扣除額，民眾可以免檢附證明文件。不過萬一系統未帶入，也可以檢附相關證明文件。

國稅局說明，例如實際聘僱外籍看護工資格者，可以檢附課稅年度有效的聘僱許可函影本；而在家自行照護者，則可以檢附病症暨失能診斷證明書影本、相關身障證明影本等文件。若為使用長照給付及支付服務者，可檢附課稅年度的繳費收據，並註記特約服務單位名稱等。如果是入住住宿式服務機構全年達90日以上者，也可以檢附繳費收據影本等資料。

長照 外籍看護

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