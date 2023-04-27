長科*Q1合併營收28.30億元 稅後純益0.41元

長科（6548）*今（27）日公布2023年第1季營運成果，單季合併營收為28.30億元，高於先前法說會預估26.1億元到27.4億元的目標；毛利率為23.9%，則略低於法說會預估下緣24%；營益率為14.3%，低於法說會預期15%到17%區間；歸屬母公司稅後淨利為3.8億元，每股稅後純益0.41元，相當於賺進1.05個資本額。

長科*表示，與第1季合併營收減少15%，主要是因終端市場需求疲弱，客戶調節庫存影響；受惠於利息和股利收入等業外收益挹注，以及所得稅費用減少，首季歸屬母公司稅後淨利與上季相差不大，僅略減3%。與2022年同期比較，2023年第1季合併營收減少22%，歸屬母公司稅後淨利則下滑46%。

長科*表示，第1季毛利率為23.9%，比上季下滑4.2個百分點，因客戶需求訂單減少，產能利用率下降，致毛利率減少；第1季營益率為14.3%，比上季減少4.3個百分點。與2022年同期比較，2023年第1季毛利率下滑7個百分點，營益率降低8.2個百分點。

就首季營運進一步說明，長科*表示，以製程區分，長科蝕刻製程的營收比重為46%，沖壓比重54%。就產品組合來看，IC導線架佔營收比重42%、Discrete 21%、QFP 16%、QFN13%及EMC LED 6%；受到客戶需求下滑影響，前四大產品營收皆較上季及去年同期減少，EMC-LED業績持穩。

長科*表示，就應用別而言，受到消費性電子市場需求疲軟影響，2023年第1季3C佔營收比重為39%，較去年同期下滑3個百分點；而車用和工業用營收比重則順勢攀升，車用比重為38%，比去年同期增加3個百分點；工業應用比重為20%，也比去年同期增加2個百分點。