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台中囤房稅今年5月開徵 11.6萬戶課1.2到3.6％稅率不等

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市今年5月開徵囤房稅，地稅局統計有11.6萬戶將被課徵。記者陳秋雲/攝影
台中市今年5月開徵囤房稅，地稅局統計有11.6萬戶將被課徵。記者陳秋雲/攝影

台中市政府修正房屋稅徵收率自治條例，今年首次開徵囤房稅，約有11.6萬戶會被課徵。

地方稅務局長沈政安表示，對非自住使用的住家房屋，將按納稅人持有戶數課徵，只要本人、配偶及未成年子女全國持有3戶以內，自住用房屋適用1.2%稅率，4戶以下者每戶稅率2.4%；5戶以上每戶稅率都是3.6%。

沈政安說，今年是第1年開徵囤房稅，不少人不清楚是否會被課徵囤房稅、適用何種稅率？地稅局特別在官網設置「囤房稅專區」，提供查詢。

沈政安說，房屋稅是按「戶」核定，所以1棟房屋就有1張稅單，網站提供線上專區服務，可1次申請名下所有的非自住住家房屋課稅簡表，房屋是否被課稅，一目了然。

供住家使用的公有房屋、公同共有房屋、勞工宿舍、公立學校BOT學生宿舍、營利事業無償供員工使用的地上停車場、包租代管的租賃住宅等，也可以維持按原來的單一稅率1.5%課徵房屋稅。

囤房稅 房屋稅

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