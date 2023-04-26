聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中囤房稅今年5月開徵 11.6萬戶課1.2到3.6％稅率不等
台中市政府修正房屋稅徵收率自治條例，今年首次開徵囤房稅，約有11.6萬戶會被課徵。
地方稅務局長沈政安表示，對非自住使用的住家房屋，將按納稅人持有戶數課徵，只要本人、配偶及未成年子女全國持有3戶以內，自住用房屋適用1.2%稅率，4戶以下者每戶稅率2.4%；5戶以上每戶稅率都是3.6%。
沈政安說，今年是第1年開徵囤房稅，不少人不清楚是否會被課徵囤房稅、適用何種稅率？地稅局特別在官網設置「囤房稅專區」，提供查詢。
沈政安說，房屋稅是按「戶」核定，所以1棟房屋就有1張稅單，網站提供線上專區服務，可1次申請名下所有的非自住住家房屋課稅簡表，房屋是否被課稅，一目了然。
供住家使用的公有房屋、公同共有房屋、勞工宿舍、公立學校BOT學生宿舍、營利事業無償供員工使用的地上停車場、包租代管的租賃住宅等，也可以維持按原來的單一稅率1.5%課徵房屋稅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言