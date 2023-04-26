企業送股東會紀念品 進項稅額不得申報扣抵銷項稅額
即將進入5月報稅季，股東會旺季則將在6月展開，財政部表示，公司召開股東會時，以紀念品贈送股東，其進項稅額不得申報扣抵銷項稅額。
財政部高雄國稅局表示，依法規規定，股民領取公司贈送的股東紀念品為推展業務無關的餽贈，紀念品核屬與推展業務無關餽贈，進項稅額不得申報扣抵銷項稅額。
舉例來說，A公司為召開股東會向B公司購入環保餐具10萬份，取B公司開立銷售額新台幣500萬元、稅額25萬元的三聯式統一發票。贈送股東的紀念品屬與推展業務無關的餽贈，因此A公司申報營業稅時，進項稅額25萬元不得申報扣抵銷項稅額。
另外，公司贈送股東紀念品所取具的進項憑證，進項稅額也不能申報扣抵銷項稅額。
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