退稅時間分三階段 想符合首批資格？ 用這管道申報最快

5月1日開始申報111年度綜合所得稅，今年除報稅標準有變動外，民眾也關心用何種管道申報，退稅的速度會最快。財政部提醒，網路申報退稅案件，經核定退稅者，於今（112）年7月底撥付退稅款最快。另外，民眾可多採用金融機構或郵局的存款帳戶辦理「直撥退稅」，退稅款項便可直接入帳。

民眾申報的方式及時間都會影響退稅時程，今年申報所得稅款符合退稅資格的民眾，財政部將分三階段進行退款。另外，民眾可多採用金融機構或郵局的存款帳戶辦理「直撥退稅」，款項可直接入帳，為退稅最快速及方便的管道。

第一階段為網路申報退稅案件，經核定退稅者，於今（112）年7月底撥付退稅款、第二階段以二維條碼或人工申報方式退稅案件，經核定退稅者，於今（112）年10月底撥付退稅款、第三階段為逾期申報案件及申報繳稅及不繳不退交查核定案件將於113年1月19日退稅。

北區國稅局表示，納稅義務人符合以下條件之一，就可以適用首批退稅，一是在5月1日至5月31日以「網路申報」或利用「線上登錄」、「電話語音確認」回復稅額試算、二為5月10日以前向戶籍所在地稽徵機關以書面回復稅額試算。

符合首批退稅的民眾，若於申報時已填妥本人、配偶或申報受扶養親屬於金融機構或郵局的存款帳戶，或勾選沿用上年度結算申報繳（退）稅成功的存款帳戶，就可以在今年7月31日收到退稅款。

財政部北區國稅局表示，今年申報年度綜合所得稅，民眾結算申報為應退稅者，可多採用金融機構或郵局的存款帳戶辦理「直撥退稅」，退稅款項當日會立即入帳。

北區國稅局說，轄區內110年度綜合所得稅尚有3萬8554件未採直撥退稅，民眾須持退稅憑單前往金融機構或等待票據交換才可領到退稅款，尚未兌領前需妥善保管及避免憑單過期。北區國稅局提醒今年要報稅的民眾可多利用直撥退稅，可在第一時間領到退稅款，也可免出門多跑一趟。