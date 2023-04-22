權證避險降稅三讀 交易稅率降至千分之1

立法院昨（21）日三讀通過《證券交易稅條例》修正草案，權證避險交易稅率從原本千分之3降至千分之1，實行五年，將在總統公布生效後六個月上路。財政部長莊翠雲表示，後續會與金管會訂定子法，可望六個月內完成。

財政部指出，權證避險降稅可降低權證避險成本、提升權證報價品質，活絡權證市場。金管會也表示，券商造市義務所負擔成本大約占三成，成本降低可望促使市場活絡，稅收也有機會增加。

行政院會去年12月8日通過證交稅修正草案，函請立法院審議。立法院財政委員會今年將行政院與立委提案版本併案審查，均照行政院提案通過，草案提報立法院會，昨日在院會完成三讀程序。

根據三讀條文規定，基於履行認購、認售權證報價責任及風險管理目的，出賣權證避險專戶內股票者，證券交易稅稅率由現行的千分之3調降為千分之1，適用期間為條文生效日起的五年內，授權主管機關訂定子法，以規範權證避險專戶控管及監理相關機制。

條文也要求代徵人及證券自營商，應依規定期限將權證避險專戶交易明細列具清單報告，送交國稅局以利稽徵作業，並刪除加徵滯納金計徵方式，以及逾規期未繳納稅款移送強制執行之規定， 回歸「稅捐稽徵法」規定，每逾期三日加徵1%。

國民黨團總召曾銘宗表示，權證有利於散戶及和法人避險，修正通過後所帶來的效益有兩點，首先可以強化證券商權證的造市功能及活化整體權證市場，其次可協助現貨市場、期貨市場更為穩定，讓散戶、法人做好避險，強化保護投資人。

權證避險降稅修法最早可回溯2012年前行政院長陳冲時代，指示財政部啟動修法作業，2013年12月立法院初審通過。雖然當年趕進度通過初審，但2014年面臨立法院「屆期不續審」後只能退回，直到2018年券商公會再提權證避險降稅，修法捲土重來。又經過多年的修法預告，終在2022年12月8日在行政院會通過，送入立法院審查。歷經八任閣揆、四任財長，用了十餘年凝聚共識。