報稅季到了！賦稅署鼓勵「宅報稅」

5月報稅季將至，財政部今（20）日舉行所得稅結算申報宣導記者會，賦稅署表示，今年所得稅申報件數預計與去年大致相當，稅額估將略增。其中個人綜所稅新增八大利多。

賦稅署長宋秀玲表示，今年所得稅結算申報期間自5月1日起至31日止，不再延長，若民眾繳稅有困難，可依規定申請延分期繳稅。她特別推薦納稅人可透過手機或網路報稅，「宅經濟」時代也能「宅報稅」，輕鬆完成申報。

宋秀玲指出，去年綜所稅申報件數約645萬戶，扣除退稅後的稅收淨額約1,749億元；營所稅約103萬件，自繳稅額約7,089億元。評估今年申報件數與去年大致相當，稅額則會略增。

另外，宋秀玲表示，明（21）日起各國稅局將陸續寄發稅額試算通知書，今年適用稅額試算案件約207萬件，較前一年減少28萬件，去年若自行採網路報稅、手機申報等案件，今年不再寄發稅額試算通知，預估可節省1,600萬元的行政成本。

高雄國稅局長李怡慧表示，今年綜所稅有八大利多，首先是調高基本生活費，每人基本生活費調高至19.6萬元，增加4,000元；第二是調高免稅額至每人9.2萬元，年滿70歲納稅義務人、配偶及受扶養直系尊親屬免稅額，每人13.8萬元，分別增加4,000元、6,000元。

第三是調高標準扣除額，單身扣除12.4萬元，有配偶者扣除24.8萬元，分別增加4,000元、8,000元；第四，調高薪資所得特別扣除額，每人每年扣20.7萬元為限，調升7,000元。

第五，調高身心障礙特別扣除額，每人每年扣除20.7萬元，調升7,000元；第六，調高退職所得定額免稅金額，無論一次領取、分期領取皆調高；第七，調高課稅級距金額；第八，賑濟烏克蘭之捐款，可全額列舉扣除。