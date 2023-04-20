曾格爾捐款風波 國稅局：可提供具體事證檢舉逃漏稅

圖為登山女神曾格爾拿著金氏世界紀錄。圖／曾格爾 Grace Tseng粉專 「登山界女神」曾格爾被爆出不倫已婚富商，近日又槓上女星郁方，郁方稱去年捐款1萬多元贊助曾格爾，而曾格爾說沒收到該款項。國稅局表示，此案屬於民眾金錢糾紛，除非檢舉人提供具體事證檢舉曾格爾逃漏稅，國稅局才會進一步了解。

郁方在臉書曬出，以先生的帳戶匯款1萬2,888元到曾格爾戶頭贊助登山，但曾格爾卻稱郁方匯錯帳號，自己沒有收到款項。郁方先生指控曾格爾貼出的證明中有許多破綻，很多地方塗銷、更改，直指曾格爾可能涉及偽造文書，痛批她以募款名義卻是詐騙，「國稅局知道嗎？」

國稅局表示，如果是民眾間的金錢糾紛國稅局不會介入，而捐款給個人應算是贈與行為，每一位贈與人每一年以244萬元為限，也就是每一位贈與人自每年1月1日到12月31日止，不論贈與給多少人，累計贈與金額合計不超過244萬元，即可免徵贈與稅。

不過因為曾格爾屬於網紅，「抖內」、「捐贈」給網紅、直播主，屬於新型態收益，若曾格爾有收到抖內應該誠實申報收入繳稅。官員指出，如果郁方要向國稅局檢舉曾格爾逃漏稅，要依財政部訂頒「各級稽徵機關處理違章漏稅及檢舉案件作業要點」第13點規定，檢舉內容應載明檢舉人姓名、住址；被檢舉人姓名及地址以及檢舉違章漏稅事實。