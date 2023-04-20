今年報稅5月31日截止 手機報稅可分期

財政部推動簡易報稅，一機在手就能輕鬆繳稅！財政部國稅局20日指出，所得稅申報期間恢復為1個月，自5月1日起至5月31日止。賦稅署署長宋秀玲表示，為了讓民眾都能「宅在家」報稅，增加手機報稅兩項新功能：「現金繳稅」與「申請延期或分期」。

報稅期恢復為1個月

國稅局表示，109年至111年因為新冠肺炎疫情嚴峻，為疏解人潮，避免所得稅申報成為防疫破口，延長所得稅申報期間為2個月，但今年國內疫情持續穩定且處於低點，所得稅結算申報作業，宜回復常軌，維持法定申報期間1個月，直到5月31日為止。

宋秀玲說，為了增進報稅的方便程度，今年提供多元管道進行網路所得稅申報，民眾可以透過「行動電話認證」、「自然人憑證」、「經網路服務註冊的健保卡」、「經財務部核准的電子憑證」、「身分證號加戶口名簿戶號的簡易認證」與「內政部的行動自然人憑證」等方式進行網路認證，讓民眾宅在家也能報稅。

衛福部官員補充說，健保卡已有「身分驗證」系統，只要完成身分認證作業，也能以保健卡進行所得稅申報。官員指出，註冊健保卡有兩個方法：一，到健保署網站進行；二、在手機下載「健保快譯通」APP，並進行註冊。

手機報稅可分期

國稅局指出，手機報稅無法使用自然人憑證、健保卡與電子憑證來進行報稅。宋秀玲指出，今年手機繳稅功能再精進，增加「現金繳稅」及「申請延期或分期繳稅」兩項功能，完善手機報稅多元繳稅管道。

利用手機進行現金繳稅的具體措施：民眾可於手機報稅系統產列印「繳款書PDF檔」 至各代收稅款金融機構或便利商店繳納。此次也試辦「手機申報附件上傳服務」，民眾可以拍照或掃描正本文件後，透過綜合所得稅電子結算申報繳稅系統上傳送交。

宋秀玲說，為鼓勵納稅義務人自行申報綜合所得稅，民眾只要自行至網路進行報稅，就可以參加抽獎活動，最大奬為現金20萬元，民眾如果採手機報稅再加碼提供3000名5百元的電子禮券。

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