台新銀推疫後振興貸款方案 前三期專屬優利1.88%

台新銀行攜手全台最大即時外送平台foodpanda，針對foodpanda精選商家推出振興專案貸款。台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，近年消費型態改變，驅使愈來愈多商家加入外送平台行列，為支持餐飲業者疫後發展轉型，同時看好外送商機，此次跨業與外送平台龍頭foodpanda合作，祭出振興專案貸款。

台新銀鎖定foodpanda上精選商家，即日起線上申請享前三期專屬優惠利率1.88%，限時活動只到6月底止。此外，台新也提供111速撥金服務，讓商家能「1分鐘線上申請、1日內專人聯繫、核貸後最快1日撥款」，響應此次合作夥伴foodpanda的快速外送精神。

根據財政部2022年營利事業家數統計，餐飲業為企業家數排名第二高的行業，對台灣經濟發展影響力不容小覷。2020年起新冠肺炎疫情重創餐飲業營運，台新銀行力挺餐飲業者，於疫情嚴峻時期推出紓困貸款。

如今隨疫情趨緩，餐飲業營運可望柳暗花明，台新也進一步於今(2023)年推出疫後振興方案，提供額度最高新台幣600萬元的週轉資金，滿足業者購貨備料及展店裝潢所需，加速餐飲業復甦成長，並推出限時專案活動，例如此次便針對foodpanda精選商家祭出貸款前三期優惠利率。

此外，針對微型企業，台新也首創微型企業飛速貸MINI系列產品，年營收達新臺幣40萬元且成立年限1年以上即可申辦，解決餐飲業者申貸不易的痛點，為餐廳、小吃店及飲料店挹注營運活水。邁入後疫情時代，台新銀行將持續致力協助企業打造強韌財務體質，積極扶植企業轉型，推動新技術投資，超前部署消費模式轉變所帶來潛力商機，扮演企業永續經營的智慧好夥伴。