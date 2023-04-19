Easy報稅！勞保局提供勞保、農保及國保被保險人繳費資料

111年度個人綜合所得稅將自5月1日開始申報，勞保局表示，依所得稅法規定，民眾個人繳納的勞保、農保、國保保險費，於申報綜合所得稅時均可列舉扣除。為方便民眾報稅及核對所得扣除額，勞保局以多元方式提供勞保、農保及國保被保險人繳費資料。

勞保局提醒，勞保局提供的勞保、農保、國保被保險人繳費資料為申報綜合所得稅之參考，如與實際負擔保險費金額不符，民眾可自行檢附證明單據正本申報所得稅。

勞保局表示，勞保、農保、國保被保險人111年度繳費資料已提供給財政部財政資訊中心，民眾如以網路申報綜合所得稅，報稅系統將會自動顯示111年度可扣抵保險費總金額，無須另行檢附繳費資料，十分便利。

民眾如需勞保、農保、國保111年度保險費繳費證明，除可向投保單位申請，自今(2023)年4月1日起至5月31日止，可以自然人憑證(需插卡)，或虛擬勞保憑證(需先使用自然人憑證申辦)、行動電話認證、「健保卡卡號+設籍戶口名簿戶號」等免插卡方式，經由勞保局e化服務系統「個人網路申報及查詢作業」頁面(https://mes.bli.gov.tw/me/#/na/login)線上登入查詢列印，或持身分證及印章向勞保局各地辦事處申請。

國保被保險人除可使用前述方式查詢列印國保繳費證明外，還可至勞保局全球資訊網線上申辦區申請郵寄；或電洽勞保局國民年金組(02-2396-1266轉分機6033)申請；或持自然人憑證到統一、全家超商利用多媒體資訊工作站列印(須自付列印費用)。