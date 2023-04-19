快訊

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

台北大巨蛋最新照片曝光！螢幕太小挨轟 遠雄駁：拍攝問題

延遲8小時才通報？北京長峰醫院火災29死的消息壓制

Easy報稅！勞保局提供勞保、農保及國保被保險人繳費資料

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

111年度個人綜合所得稅將自5月1日開始申報，勞保局表示，依所得稅法規定，民眾個人繳納的勞保、農保、國保保險費，於申報綜合所得稅時均可列舉扣除。為方便民眾報稅及核對所得扣除額，勞保局以多元方式提供勞保、農保及國保被保險人繳費資料。

勞保局提醒，勞保局提供的勞保、農保、國保被保險人繳費資料為申報綜合所得稅之參考，如與實際負擔保險費金額不符，民眾可自行檢附證明單據正本申報所得稅。

勞保局表示，勞保、農保、國保被保險人111年度繳費資料已提供給財政部財政資訊中心，民眾如以網路申報綜合所得稅，報稅系統將會自動顯示111年度可扣抵保險費總金額，無須另行檢附繳費資料，十分便利。

民眾如需勞保、農保、國保111年度保險費繳費證明，除可向投保單位申請，自今(2023)年4月1日起至5月31日止，可以自然人憑證(需插卡)，或虛擬勞保憑證(需先使用自然人憑證申辦)、行動電話認證、「健保卡卡號+設籍戶口名簿戶號」等免插卡方式，經由勞保局e化服務系統「個人網路申報及查詢作業」頁面(https://mes.bli.gov.tw/me/#/na/login)線上登入查詢列印，或持身分證及印章向勞保局各地辦事處申請。

國保被保險人除可使用前述方式查詢列印國保繳費證明外，還可至勞保局全球資訊網線上申辦區申請郵寄；或電洽勞保局國民年金組(02-2396-1266轉分機6033)申請；或持自然人憑證到統一、全家超商利用多媒體資訊工作站列印(須自付列印費用)。

勞保 保險 國保

延伸閱讀

今年5月報稅日期不延長 財部：可分期繳稅紓困

退撫新制7月上路！他指1關鍵「還考公務員嗎」 過來人給建議

千億撥補只能延緩勞保破產2、3年？陳建仁：確實是這樣

勞保改革時間點出爐？陳建仁：慢慢建立共識中

相關新聞

Easy報稅！勞保局提供勞保、農保及國保被保險人繳費資料

111年度個人綜合所得稅將自5月1日開始申報，勞保局表示，依所得稅法規定，民眾個人繳納的勞保、農保、國保保險費，於申報綜...

凱博觀點／大陸台商海外投資 五個注意

在全球經濟高度整合及互補的趨勢下，企業經營也需考慮跨境經濟資源配置。許多台商或外商在其發展戰略規劃中，開始思考利用集團中...

房屋重購退稅 留意兩要件

高雄國稅局表示，個人重購適用新制房地合一稅的自住房地，無論是「先賣後買」或是「先買後賣」，只要出售舊房地與重購新房地的移...

員工認股 於可處分日申報

高雄國稅局表示，許多科技業、新創公司為吸引人才，會以員工認股計畫獎勵員工。官員提醒，在員工達成條件並領取股票後，員工的其...

重購自用宅仍被課稅 國稅局：滿足兩條件才有退稅優惠

高雄國稅局表示，個人重購屬於新制房地合一稅的自住房地，無論是「先賣後買」或是「先買後賣」，只要出售舊房地與重購新房地的移...

老父過世 勞退金是否併入遺產稅？國稅局解惑

中區國稅局表示，近日有民眾詢問，勞工個人退休金專戶的退休金及孳息，是否會計入遺產總額課稅。官員表示，退休金屬於勞工個人所...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦