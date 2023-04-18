今年5月報稅日期不延長 財部：可分期繳稅紓困

上周立委在財委會以臨時提案方式，要求財政部研議今年再次延長所得稅申報期限，由5月延長至6月底。財政部官員今天表示，過去考量到疫情嚴峻，報稅人潮需要分流，因此延後截止至6月底，但現在疫情趨緩，目前財政部評估今年報稅日期不延長，到5月底截止。

立委王鴻薇、李貴敏、羅明才等人上周在立法院財委會提出臨時提案，表示近3年受疫情影響，要求財政部比照往年將綜合所得稅報稅期限由5月底延長至6月底，以減緩民眾壓力。

財政部官員表示，今年疫情趨緩，沒有人潮分流的問題，目前財部評估結果是報稅期限不延期。官員解釋，「所得稅法」明定綜所稅、營所稅辦理結算申報期間為每年5月1日至31日。過去3年基於疫情嚴峻，而援引「稅捐稽徵法」第10條規定，以天災、事變為由公告全面延長所得稅申報期間。

財政部官員提醒，若民眾真的有經濟上困難，依據紓困振興條例提供延分期繳稅措施，有經濟壓力的納稅人可多加利用。官員說，紓困振興條例施行至今年6月30日，財政部提供最長延期一年、分期三年的紓困措施，供財務上有困難的納稅人緩解經濟壓力，財政部也會在4月20日的記者會上宣導報稅的相關管道及方式。