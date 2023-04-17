意外！房價大漲期 竟有3分之1房子賣掉沒賺免繳稅

根據財政部個人房地合一徵課所得稅件數及應納稅額統計表，從2021年以來，共計有5.4萬件個人房地合一徵課所得稅案件無應納稅額，2021年無應納稅額占比達32%，2022年也達25%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2021~2022房價出現一大波漲勢，但同時間卻有1/4~1/3符合房地合一稅收條件的個案，屬於無應繳納稅額，有點超乎想像。

他分析，2021~2022房市景氣不太容易出現售屋賠錢的狀況，可能有些案件屬於先買後賣的重購退稅，有些可能扣除成本與費用後，房價沒有增值，只是這樣的比例在這樣的大多頭景氣下，出乎意料。

統計顯示，2021年的房地合一稅案件中，共計有3.3萬件屬於不用繳稅，占比為32%，2022年前三季則有2.1萬件屬於無應繳納稅額的案件，占比為25%，反映出有相當比例都屬於不用繳稅個案。

值得留意的是房地合一稅2022年屬於10%稅率的案件數開始倍數增加，逐漸有2016年買進的屋主，開始適用6年400萬元免稅，超過按10%課稅的狀況。