意外！房價大漲期 竟有3分之1房子賣掉沒賺免繳稅

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖 記者游智文／攝影
示意圖 記者游智文／攝影

根據財政部個人房地合一徵課所得稅件數及應納稅額統計表，從2021年以來，共計有5.4萬件個人房地合一徵課所得稅案件無應納稅額，2021年無應納稅額占比達32%，2022年也達25%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2021~2022房價出現一大波漲勢，但同時間卻有1/4~1/3符合房地合一稅收條件的個案，屬於無應繳納稅額，有點超乎想像。

他分析，2021~2022房市景氣不太容易出現售屋賠錢的狀況，可能有些案件屬於先買後賣的重購退稅，有些可能扣除成本與費用後，房價沒有增值，只是這樣的比例在這樣的大多頭景氣下，出乎意料。

統計顯示，2021年的房地合一稅案件中，共計有3.3萬件屬於不用繳稅，占比為32%，2022年前三季則有2.1萬件屬於無應繳納稅額的案件，占比為25%，反映出有相當比例都屬於不用繳稅個案。

值得留意的是房地合一稅2022年屬於10%稅率的案件數開始倍數增加，逐漸有2016年買進的屋主，開始適用6年400萬元免稅，超過按10%課稅的狀況。

曾敬德表示，適用400萬免稅有相當條件，必須個人或其配偶、未成年子女設有戶籍；持有並實際居住連續滿6年且無供營業使用或出租，且6年內以1次為限，除了400萬免稅優惠外，民眾也可以利用重購退稅條件，但都要留意相關規定。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房地合一 免稅

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