市場冷 Q1房地3稅續衰退

升息威力持續發酵，三月房地相關稅收仍無起色。財政部十四日公布三月稅收統計，數據顯示三月稅收實徵淨額二一四七億元，較前一年同月增加一百二十億元，年增百分之五點九，累計一至三月實徵淨額四八七二億元，較前一年同期增加四十四億元。

財政部統計處專門委員梁冠璇指出，三月全國賦稅統計數據反映了「車市旺、房市冷、股市可期」的狀況。

財政部統計顯示，與房市相關的土地增值稅連續十二個月負成長，契稅表現也黯淡，房地合一稅也再度陷入負成長。

三月與房市相關的土地增值稅，實徵淨額為六十九億元，較去年同月減少三十九億元，年減幅百分之三十六。累計前三個月實徵淨額一百七十六億元，大減一百一十億元，創十七年最大減量。

因房屋買賣移轉案件減少，契稅也疲軟。財政部指出，累計一至三月實徵淨額三十二億元，較去年同期減少十二億元。此外，今年第一季個人房地合一稅的減幅也來到一成二。

梁冠璇分析，房地相關稅收衰退有三大主因。第一，就是基期因素，因為去年同期部分縣市有大額移轉案件；再者則是受央行升息影響，導致購屋成本加劇、影響民眾購屋意願。

最後，則是整體經濟成長動能偏弱，讓投資人更保守審慎，影響房地交易。

儘管房市稅收衰退，但一至三月，累計有六個稅目創新高，包括關稅、綜所稅、贈與稅、營業稅、使用牌照稅及印花牌照稅。

三月車輛類貨物稅為八十二億元，創下歷年單月第五高，同時，因進口車需求爆發，進口車貨物稅六十三億元，亦創下歷年單月次高。一至三月累計車輛類貨物稅收達一百八十八億，刷單季新高，其中進口車貢獻一百三十四億，亦創下單季新高。

第一季並不屬於傳統汽車銷售旺季，財政部官員特別解釋，可能原因包括：先前汽車面臨晶片、零組件缺料等問題，導致進口車出現塞港，如今隨著缺料緩解、遞延效應發酵，銷售數字反應在今年第一季，推升了稅收創高。

另外，象徵台股動能的證交稅，在二月短暫終結衰退後，三月又再度由紅翻黑，實徵一百七十六億元，年減百分之十九點五。累計一至三月實徵淨額三百六十六億元，年減一百三十六億元。

財政部指出，就台股成交值來看，不論今年前三月或四月至今，台股日平均成交值都較今年預算編列數高，衰退幅度其實相較一、二月已再縮小，因此未來證交稅收狀況轉好「可以期待」。但房地相關稅收應會持續黯淡。