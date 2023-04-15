房市冷 土增稅連12月下滑

央行出手打炒房，連續升息威力持續發酵，3月房地相關稅收仍無起色。財政部昨（14）日公布統計與房市相關的土地增值稅連續12個月負成長，契稅表現也黯淡，個人房地合一稅3月再度負成長。觀察房市相關稅收情形，財政部統計處專委梁冠璇形容，目前房市只有一個字，「冷」。

梁冠璇指出，依據內政部建物買賣移轉棟數資料顯示，從去年9月起到今年1、2月，都呈現雙位數衰退，代表房地產交易有趨緩現象，3月土地增值稅實徵淨額69億元，較上年同月減少39億元，減幅36%，累計1-3月實徵淨額176億元，年減110億元，創17年以來同期最大減量，年減38.4%，主要是因為去年同期有大額稅款收入。

因房屋買賣移轉案件減少，3月契稅實徵淨額13億元，較上年同月減少4億元，減幅26.3%，累計1-3月實徵淨額32億元，較去年同期減少12億元，減幅26.9%創歷年同期最大減幅。

3月房地合一稅實徵淨額27億，較上年同月減少2.4億元，減幅8.2%，1-3月房地合一稅也年減 12%。

梁冠璇指出，房市稅收減少主要有三個因素。一是基期因素，部分縣市去年同期有大額移轉案件；二是央行升息，資金成本加重；三是經濟成長動能偏弱，投資人更趨保守審慎，這些都會影響房地市場交易現象。