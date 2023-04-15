證交稅沒起色 Q1少27%

財政部昨（14）日公布公布首季稅收4,872億元、年增0.9%，創歷年同期新高，但是與台股密切相關的證交稅，第1季實徵366億元、衰退27.1%，創近十年同期最深跌幅。財政部統計處專委梁冠璇表示，目前「車市旺、房市冷」，股市交易量則值得期待。

3月稅收2,147億元，年增5.9%；證交稅實徵176億元，較上年同月減少42億元，再度由紅翻黑，轉為年減19.5%。3月關稅實徵149億元，年增30.6%，創新高。

今年第1季稅收創同期新高，實徵淨額占累計分配預算數113.5%，占全年預算數15.9%。

稅收第1季同期創新高者，還包括關稅、綜所稅、贈與稅、營業稅、使用牌照稅、印花稅等六稅目。

2、3月證交稅二樣情，梁冠璇表示，2月證交稅翻紅，主因相較去年、交易日增加，但去年3月基期高，使今年3月證交稅成長率再度翻黑。

4月證交稅能否春暖花開，梁冠璇坦言，去年基期偏高，平均每日成交值是3,200億元，門檻雖高，但證交稅很容易隨景氣風吹草動起伏，後市值得期待，比如生成式AI商機、普發現金效應，可望帶動半導體、伺服器跟觀光產業類股的交易動能，對證交稅來說都是正面因素。

綜觀今年首季，1月股市平均每日成交值年減達34.8%，2月年減22.7%，3月衰退21.9%，減幅已逐漸收斂。

梁冠璇特別提到，3月車市相關稅收表現相當好。3月車輛貨物稅82億元，為歷年單月第五高，其中進口車需求爆棚，不但又引發塞港，進口車貨物稅63億元更創歷年單月次高，對整體車輛貨物稅貢獻75%。第1季車輛貨物稅188億元，進口車貢獻134億元，雙創歷年新高。

本季關稅344億元，年增10.3%，因小客車、調製食品以及紡織品等進口稅額增加；綜所稅110億元，年增7.5%，因利息及薪資所得扣繳稅款增加；贈與稅94億元，年增51.3%，因大額稅款案件增加。

此外，營業稅1,760億元，年增6.6%，因國內產銷活動穩定、適用外銷零稅率營業人申請退稅減少，以及進口電子零組件、基本金屬及其製品稅額減少交互影響所致。