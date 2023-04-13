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全家推會員點數新品牌「FamiPoint」 增兌點新功能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家全年點數發行量破紀錄達485億點，會員點數新品牌「FamiPoint」登場。圖/全家提供
全家全年點數發行量破紀錄達485億點，會員點數新品牌「FamiPoint」登場。圖/全家提供

全家（5903）擁有1,600萬會員，全年點數發行量破紀錄達485億點，為打造最便利的跨產業生活服務平台，推出會員點數新品牌「FamiPoint」。全家表示，隨點數新年度於4月起跑，針對會員最愛用的「點數加價購」兑點服務，推出全新功能「熱門肖像商品線上支付」，會員可直接在APP中選購並以全盈+PAY或My FamiPay完成線上付款，不需特地到店舖櫃檯結帳。

全家FamiPoint具備好累積、好兑抵、好運用三大特性長期深受會員喜愛，此次推出的新功能，打破過往超人氣肖像集點商品只能在實體店舖結帳的限制，僅需點選全家APP「兑點趣」，即可以全盈+PAY或My FamiPay進行線上付款並指定取貨日與店舖，讓民眾就得以隨處、隨時、隨搶購心愛的夯品，除此之外，會員也能搭配「累點神器全盈+PAY」享有跨通路10萬特店消費累點及全家點數翻倍的雙重回饋，相較於其他支付工具常有回饋上限或合作店點的累點限制，用全盈+PAY支付的每筆消費不限金額都可獲得FamiPoint。

據統計，2022年FamiPoint發行量創下新高，年增近三成，高達485億點，且因FamiPoint實用性高、運用方式多元，成為市場中高度活躍的會員點數，也進而促成跨界交換點數的活動蓬勃。全家表示，去年透由點數交換而取得的FamiPoint高達50億點，年增達倍數成長；轉出點數同樣熱絡，以獨家合作的LINE WEBTOON代幣線上閱讀漫畫最為熱門，其次為CATCHPLAY+、KKTV等影音串流平台的會籍，顯示FamiPoint的高流通性與實用性。

FamiPoint自3月開放「公費代收點數折抵」服務，包含汽機車牌照稅、房屋稅與綜合所得稅等14項生活繳費項目，皆可使用FamiPoint折抵；全家店內商品並可於「點數免費換」專區兌換，並直接匯入隨買跨店取「我的商品」，即可於任一全家店舖領取。此外，FamiPoint點數亦可捐贈點數予公益團體，筆筆捐點無上限，讓每一點發揮最大效益，創造點數正循環。

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