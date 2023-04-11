五月報稅將到來！今年三項減稅紅包別錯過

報稅季節開始倒數，隨著逐漸走出COVID-19疫情的影響，今年報稅期限可能無法像過去幾個年度展延到六月底；不今年報稅時部分扣除額因為物價指數的調整而略有增加，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師王瑞鴻今（11）指出，今年報稅時綜合所得稅除了增加免稅額及扣除額外，基本生活費及稅率級距也有約略變動。相同所得下，今年報稅時可以比去年少繳一點稅，建議民眾留意報稅時限及新規範。

今年五月報稅的三個減稅小紅包

一、提高基本生活費與一般免稅額

考量去年度仍受疫情影響與大環境通膨等因素，111年度的基本生活費調整至19.6萬元；一般免稅額則提高四千元，從之前的 8.8 萬調升為 9.2 萬。

提高基本生活費與一般免稅額。/勤業眾信提供

二、雙薪家庭撫養子女之標準扣除額提高

王瑞鴻特別舉例，假設父母扶養二名念國小子女，夫妻倆薪資所得為各70萬元、全年所得140萬元，並選擇採用標準扣除額，則兩個年度相比，由於今年有相關扣除額及免稅額之調整使應納稅額有約略減少。

雙薪家庭撫養子女之標準扣除額提高。/勤業眾信提供

三、調整退職所得定額免稅金額

除了前述相關免稅額及扣除額外，2022年的退職所得計算也反應物價指數的變動而有所調整。

調整退職所得定額免稅金額。/勤業眾信提供

COVID-19相關紓困措施

雖然目前疫情已成為常態，但財政部考量執行業務者及其他所得者因去年度普遍仍受疫情影響而收入減少、費用增加，使費用占收入之比重提高，因此，今年報稅時，執行業務者適用之費用率亦有所調整，其中「醫事人員」各項收入適用之費用率得直接按原本費用標準之118.75%計算；而 「非醫事人員」部分只要111年度收入較「110年度、109年度或108年度任一年度」減少達30%者，其費用率得按費用標準之112.5%計算，以合理反應業者受疫情影響的營運情形，並適時減輕其所得稅負擔。

此外，由於民法從2023年將成年年齡下修到18歲，而今年五月是申報去年（111年）的綜合所得稅，因此今年並不受民法下修成年年齡的影響。因此，納稅義務人務必要特別注意，以免提前誤用了相關規定，導致遭國稅局連補帶罰。