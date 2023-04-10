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立委提案報稅季延長至6月底 財部：研議延期是否有幫助

聯合報／ 記者黃煜穎／台北即時報導
立委請財政部儘速研議今年是否再次延長綜合所得稅報稅期限，以緩解民眾壓力。記者黃煜穎／攝影
立委請財政部儘速研議今年是否再次延長綜合所得稅報稅期限，以緩解民眾壓力。記者黃煜穎／攝影

立委今（10）提案要求財政部研議今年再次延長所得稅申報期限，由5月延長至6月底，財政部官員表示，過去三年基於疫情人潮分流考量而延後至6月底，但今年疫情趨緩，較沒有這些問題，且稅法明定申報期間為每年5月1日至31日。官員強調，內部會儘速研議延期對民眾是否有實質上的幫助。

立法院財政委員會今日審查「證券交易稅條例」修正草案，立委王鴻薇、李貴敏、羅明才等人今在立法院財委會臨時提案指出，近3年受疫情影響，要求財政部於將綜合所得稅報稅期限由5月底延長至6月底。

立委表示，今年疫情雖然趨緩，輕症者不用隔離，但現在面臨通貨膨脹、物價上漲等情況，請財政部儘速研議今年再次延長綜合所得稅報稅期限，以緩解民眾壓力。對此，財政部長莊翠雲回覆，內部會進行研議。

財政部官員表示，「所得稅法」明定綜所稅、營所稅辦理結算申報期間為每年5月1日至31日，要再延長恐於法無據。過去三年基於疫情嚴峻，而援引「稅捐稽徵法」第10條規定，以天災、事變為由公告全面延長所得稅申報期間。若民眾繳稅真的有困難，財政部依據紓困振興條例仍提供延分期繳稅措施，有困難納稅人可多加利用。

財政部官員表示，內部會儘速研議後答覆立委，往年延後是因為疫情關係，人潮需要分流，但今年疫情趨向緩和，比較沒有這層面的顧慮。若延後一個月，相關費用及人事成本會增加，系統的開放也有成本，恐增加稅務人員的負擔，這部分財政部會儘速研議對外宣布。

立委顧慮到因通膨、物價上漲致民眾有繳稅上的困難，財政部官員說，紓困振興條例施行至今年6月30日，財政部提供最長延期一年、分期三年的紓困措施，可幫助繳稅有困難的納稅人緩解壓力，立委擔憂有困難的民眾需要協助，但延期是否能真的對民眾有實質上的幫助，內部仍需討論研議。

財政部 疫情 所得稅

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