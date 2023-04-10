阿Ben檢舉宋逸民「藝起發光」逃漏稅 國稅局調查出爐
宋逸民主理的「藝起發光」教會先前遭多位前教友出面指控逃漏稅，藝人阿Ben也向國稅局檢舉「藝起發光」逃漏稅，因此台北國稅局文山稽徵所開始介入調查。台北國稅局今（10）日表示，宋逸民的「藝起發光」教會查稅已經結案，教會並無逃漏稅證據，也已歸還相關帳冊憑證。
台北國稅局官員表示，由台北國稅局文山稽徵所負責調查的宋逸民「藝起發光」教會目前已經查完稅結案，並沒有逃漏稅等不法事宜。如果檢舉人有新事證可以再提出，將另外成案調查。
還原事發經過，藝人阿Ben今年2月在臉書透露，自己收到國稅局寄來的執業所得補稅單，上頭寫著「藝起發光，執業所得」，讓他和太太徐小可覺得疑惑，詢問會計師及友人後才得知「不知不覺中在藝起發光領過薪水」。因此，阿Ben向國稅局檢舉「藝起發光」逃漏稅。
國稅局官員表示，檢舉人主要是檢舉開捐贈收據與虛報薪資兩大違法事由，不過經過國稅局調查並沒有查出違法情事，所以已將相關帳目、憑據還給教會。但如果後續有新事證也歡迎檢局人提出，會另外再成案。
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