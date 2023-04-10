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立委籲延長報稅期限 財政部點出難處

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

立委提案要求財政部研議今年再次延長所得稅申報期限可行性，財政部官員今（10）日表示，再延長恐於法無據，且對於記帳士、會計師等稅務工作者也可能是另一種負擔。不過若民眾繳稅真的有困難，財政部依據紓困振興條例仍提供延分期繳稅措施，納稅人可善加利用。

立法院財政委員會今日審查《證券交易稅條例》修正草案，國民黨立委王鴻薇、李貴敏等人臨時提案指出，今年新冠疫情雖趨緩，輕症確診免隔離，但如今通貨膨脹、物價上漲，建請財政部研議今年再次延長綜所稅報稅期限，緩解民眾壓力。

財政部官員對此表示，《所得稅法》明定綜所稅、營所稅辦理結算申報期間為每年5月1日至31日，過去三年是基於新冠肺炎疫情嚴峻，而援引《稅捐稽徵法》第10條規定，以天災、事變為由公告全面延長所得稅申報期間。

不過今年疫情趨於和緩，恐已不符合天災事變定義，即使財政部要延長，恐也於法無據。

另外對於記帳士、會計師、國稅局基層同仁等稅務工作者而言，延長報稅期間未必是好事，反而是另類負擔。

對於立委關注受到通膨、物價上漲影響的納稅人權益，財政部官員指出，紓困振興條例施行至今年6月30日，財政部仍提供最長延期一年、分期三年的紓困措施，可幫助繳稅有困難的納稅人緩解壓力，民眾仍可多加利用。

財政部 疫情 所得稅

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