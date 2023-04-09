台商處分中國股權資產 需注意兩岸報稅制度差異

報稅季即將到來，台商個人處分中國大陸股權情況增多，會計師表示，兩岸稅制規範不同，直接持股與間接持股中國公司，在處分股權課稅方式仍有差異，需特別留意相關所得性質判定及歸屬年度，若有可於台灣抵繳個人綜所稅部分，中國繳交的所得稅完稅證明還需要辦理兩岸文書認證，以茲佐證。

KPMG稅務投資部劉中惠表示，依據中華人民共和國個人所得稅法，台籍個人直接處分中國公司股權，因其處分標的為中國境內資產，將被視為中國境內所得，應課徵20%中國個人所得稅。而依據兩岸人民關係條例，台籍個人處分中國公司股權所得需併同台灣地區來源所得，按所得級距課徵綜合所得稅，最高至40%，但其在中國已繳納的稅額可自應納稅額中扣抵。

台籍個人間接處分中國公司股權，意即個人透過轉讓境外公司的方式，間接達到轉讓中國公司的效果，是否仍需要在中國納稅？劉中惠說，從規定層面來看，通常認為非居民個人間接轉讓中國境內企業股權不產生中國個人所得稅納稅義務。

但需注意的是，中國2020年第3號公告有另外明確定義：若被轉讓之境外公司股權在交易前的3年內任一時間，其資產的公允價值50%以上直接或間接來自中國境內不動產，便會被認定為中國境內所得。

此類交易在中國境內除了有20%個人所得稅納稅義務外，台籍個人直接轉讓的是境外公司股權，屬中華民國海外所得，應併計入基本所得繳納20%稅額，所得申報方式可能造成台籍個人重複課稅問題。

KPMG稅務投資部協理任之恒表示，若股權承接方為中國籍，一般多選擇採用直接交易中國公司股權方式。但如買方僅屬意部分產能、業務板塊甚至土地廠房，為避免承受既有公司的營運或法律風險，部分案例會要求採取資產交易方式。

她舉例，直接處分舊廠房雖面臨高額的土地增值稅及其他各項交易稅款，但若買方已對該地區有全盤開發規劃，實務上買方有時候願意負擔賣方部分不動產交易稅費，以利直接獲得地權。

任之恒說，不論採取直接或間接處分中國股權的交易模式，在實務上，不少中國稅局都會要求檢附當地評估機構出具的價格評估報告，作為成交價格合理性依據。對於投資成本的認列，中國主管機關一般會先以標的公司實收資本為依據，如有股本溢價等其他情形，則要求額外檢附匯款單據及驗資報告等進一步佐證。

另外，如出售標的為多年前購入的股權，除了當初交易協議及付款證明外，實務上也可能依據前手的相關繳稅紀錄或證明，才得以按購入價格認列投資成本。

劉中惠提醒，依據中國稅務法令，非居民個人財產轉讓所得按20%稅率徵收個人所得稅，重於非居民企業轉讓財產按企業所得稅法實施條例規定減按10%的稅率徵收企業所得稅，到底該從哪個層面退場，仍需謹慎分析。除須考量兩岸整體稅負，買方需求也是交易安排設計上的重大關鍵。此外，也要謹慎處理可能觸發的其他議題，如勞工權益、與地方政府之交涉以及交易安全等。