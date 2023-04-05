裝太陽能板 有條件免房屋稅

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北報導

近年來因綠色能源受到政府的重視及推動，民眾在住家屋頂架設太陽光電板已成為趨勢，但許多人不清楚太陽光電板的裝設方式，有可能會增加房屋稅。

台中市政府地方稅務局說明，有頂蓋、樑柱或牆壁的房屋，多半會增加房屋的使用價值，應課徵房屋稅。太陽光電板如果以支柱直接支撐，未在太陽光電板上方或下方以建材舖設頂蓋，且未設有門窗、牆壁及其他裝備的太陽光電設施，經財政部發布解釋令，從2022年7月1日起，不屬於房屋稅課稅範圍，就不會增加房屋稅負擔；反之，太陽光電板如架設或鋪設在建物的頂蓋上，建物仍應依使用情形課徵房屋稅。

稅局提醒，民眾如在屋頂加蓋太陽光電設施且屬課稅範圍者，應於事實發生之日起30日內檢附有關文件，向房屋所在地地方稅稽徵機關申報。

台中市

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