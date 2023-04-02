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報稅季將來臨 會計師提醒留意這六大申報變動

聯合報／ 記者黃煜穎／台北即時報導
5月報稅季即將來臨，會計師提醒需留意今年申報111年度所得稅的六點變動。本報資料照片
5月報稅季即將來臨，會計師提醒需留意今年申報111年度所得稅的六點變動。本報資料照片

5月報稅季即將來臨，在準備今年度的申報時，需留意今年申報111年度所得稅的六點提醒，分別為「免稅額、標準扣除額、薪資與身心障礙特別扣除額及課稅級距調高」、「基本生活費調高至19.6萬元，相較110年每人調升4000元」、「退職所得免稅額調高」、「公益出租人的111年租金全年免稅額為18萬元」、「未上市櫃股票自110年開始課徵最低稅負，如果110年處分未上市櫃股票產生損失，且同年無其他同類別有價證券交易所得可供扣除，該處分損失，可於111年開始至113年間產生同類別有價證券交易所得中扣除」。

（一）免稅額、標準扣除額、薪資與身心障礙特別扣除額及課稅級距調高

安永聯合會計師楊建華表示，因為免稅額、標準扣除額等整體有調高，已婚頂客族兩人至少可多扣除1.6萬元 ，即免稅額調升4000元再乘以2人，再加上標準扣除額調升8000元。他分析，若夫妻兩人是雙薪上班族，再加上薪資特別扣除額，各自最多可以再從20萬元調整扣除額至20.7萬元，這部分可再增加扣除額1.4萬元，即7000元乘以2人。另外，若適用最低稅率5%計算，與去年相比，雙薪頂客族家庭總計至少可省稅1500元。

再來，年薪42.3萬元以下的單身上班族都不用繳稅。楊建華分析，單身上班族可進行簡易自我檢核，年薪若低於42.3萬元，單憑今年更新的免稅額9.2萬元、標準扣除額12.4萬元及薪資所得特別扣除額20.7萬元，若無其他收入的影響則無須繳稅，但他提醒如要退稅，還是需要進行申報。

最後，年薪介於42.3萬元至98.3萬元間的單身上班族稅率為5%。若單身上班族年薪介於42.3萬元至98.3萬元間，依免稅額9.2萬元、標準扣除額12.4萬元及薪資所得特別扣除額20.7萬元，再加隨之放寬的課稅級距，可適用最低的5%稅率。

（二）基本生活費調高至19.6萬元，相較110年每人調升4000元，四口之家至少多省稅800元

111年度每人基本生活所需之費用金額為19.6萬元，較110年度19.2萬元增加4千元。假設有一家確定可適用基本生活費差額四口家庭，如適用5%稅率，4人共可多省稅800元。

楊建華提醒納稅義務人，基本生活費是以申報戶人數計算，須與基本生活費比較公式進行比較，其差額可被額外扣除。同一申報戶人數越多，越有機會享受到基本生活費節稅優惠。

（三）退職所得免稅額調高

一次領取者18.8萬元乘以退職服務年資，分期領取者以全年領取總額，減除81.4萬元後餘額為所得額領取退職所得者，選擇在111年一次領取者，比起110年一次領取者，免稅額度、半數應計入部分及全額應計入所得標準也有變動。

（四）透過外交部專戶對烏克蘭捐贈，可以申報列舉扣除無上限

為協助烏克蘭難民，外交部透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶。個人或營利事業透過此賑濟專戶所為捐款，並取得賑災基金會所開立已載明「賑濟烏克蘭」事由收據，可認定為對外交部捐贈，得全額列報捐贈列舉扣除額或費用，無扣除限額規範。

（五）公益出租人的111年租金全年免稅額為18萬元

符合政府相關規定的公益出租人，自110年6月起每屋每月租金收入綜合所得稅免稅額度由1萬元調高為1.5萬元，只需就每月超過免稅額度部分，以年度總和數申報綜合所得稅租金收入。換句話說，若以每月1.5萬元免稅額乘以12個月換算，相當於公益出租人在112年5月申報111年全年度所得時可享18萬元免稅額。

（六）未上市櫃股票自110年開始課徵最低稅負，如果110年處分未上市櫃股票產生損失，且同年無其他同類別有價證券交易所得可供扣除，該處分損失，可於111年開始至113年間產生同類別有價證券交易所得中扣除

個人若出售未上市、未上櫃及非屬興櫃公司發行或私募股票等有價證券交易所得，自110年1月1日起應計入個人基本所得課稅。相關交易若於110年度發生交易損失，其損失僅能自相同類別有價證券交易所得扣除。若同年無其他同類別有價證券交易所得可供扣除，或當年度損失超過當年度所得而導致損失尚未扣除完畢者，該處分損失可遞延至111年度至113年度間產生同類別有價證券交易所得中繼續扣除。

免稅額 薪資 報稅 所得稅

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