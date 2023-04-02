毛小孩商機旺 寵物業者短漏報950萬將補稅罰款

國人飼養寵物風氣盛行，帶動寵物相關週邊商品需求大幅成長，財政部北區國稅局表示，寵物業向民眾銷售產品，恐有漏開統一發票逃漏稅情形，若營業人不法逃漏稅，除了將補稅外，會再處以罰緩，業者需特別注意。

財政部北區國稅局表示，寵物業者主要銷售對象為一般民眾，容易有漏開統一發票的情形，為了精確掌握業者及寵物食品資料以提升選案查核效能，除了運用內部跨稅目申報資料外，也跨機關蒐集與寵物業相關課稅資料，並運用人工智慧分析選出具查核實益之案件。

北區國稅局舉例，某寵物食品批發商在111年度向國外進口大量寵物食品，銷售與國內寵物用品店，國稅局依蒐集寵物食品進口數量，再運用人工智慧技術分析，查獲該公司在111年度短漏開統一發票並短漏報銷售額950萬元。國稅局表示，除了需補營業稅47萬餘元外，還要罰鍰23萬元。

北區國稅局呼籲，營業人銷售貨物或勞務應確實依營業稅法相關規定開立統一發票及報繳營業稅，以免補稅又受罰，如有前開違漏情事，在未經檢舉及稽徵機關或財政部指定調查人員進行調查前，主動向稽徵機關補報並補繳所漏稅款及加計利息者，依稅捐稽徵法規定可免罰。