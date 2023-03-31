6000元連假提前入帳 財政部：存摺有「行政院發」字樣

財政部今（31）日指出，截至3月31日晚間登記入帳已逾700萬人完成登記，考慮清明節連假，原則上連假後第一個營業日4月6日起將陸續入帳到民眾所登記的帳戶中。惟為讓登記入帳款項及早入帳，經過協調，感謝各金融機構鼎力協助，在連假期間加班辦理數百萬民眾的登記入帳交易。

除8家公股銀行明（1）日入帳，中華郵政也宣布提早4月2日入帳，估400多萬人受惠。

財政部表示，各金融機構客戶登記入帳的數量不一，考慮連假期間各金融機構人力調度與系統處理量能差異，各金融機構入帳時間可能會略有不同，但差距不大，請大家不必擔心。

此外，有關今日報載已有民眾收到款項，經瞭解係屬特定銀行的特殊狀況，因該行案量較少，自行提前以自有資金墊支發放予該行客戶，未遵守財金公司的規範，純屬個別事件，該銀行已聲明並致歉。

財政部說明，民眾想知道普發現金是否入帳，可拿實體存摺至銀行補摺，存摺摘要/備註處會有「行政院發」的字樣；如果透過行動銀行、網路銀行帳戶，摘要/備註處會有「行政院發」字樣、「全民共享發現金」或「全民共享普發現金」等註記字樣。民眾要確認是否成功入帳，可以先刷存摺、登錄行動銀行或網路銀行查看。

財政部也提醒，近日部分媒體新聞標題敘及3月31日為最後登記日，並非屬實，「全民共享普發現金」登記入帳作業自2023年3月22日開放登記，可以登記到2023年10月31日止，登記期間長達七個多月，時間很充裕，24小時均可上網登記，省時省力，安全方便快速領取現金，請民眾多加利用。