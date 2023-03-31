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小心！又有普發現金詐騙網站 財政部報警啟動防護措施

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
財政部再次說明，全民共享普發現金登記網站網址「https://6000.gov.tw」，另宣導網站網址為「https://pro.6000.gov.tw」。圖／財政部提供
財政部再次說明，全民共享普發現金登記網站網址「https://6000.gov.tw」，另宣導網站網址為「https://pro.6000.gov.tw」。圖／財政部提供

財政部今（31）日表示，今日上午6點30分透過即時監控機制，發現普發現金偽冒網站(mof.tiwanovb.top)，該偽冒網站的網頁畫面與官網極為相似，且亦透過發送簡訊(含此偽冒網站網址連結)誘騙民眾點選該偽冒網站網址，該部立即透過165全民防騙網(https://165.npa.gov.tw)進行檢舉，內政部警政署接獲通報後，已由刑事警察局進行置換警示網頁以阻絕詐騙，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點受騙。

財政部表示，為慎防假冒財政部普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數位發展部及財金公司組成跨機關(構)防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似的偽冒網址或LOGO，如發現偽冒網站情事，皆立即通報警政單位進行偵查處理，防止民眾受騙，保障民眾權益，財政部重申，面對任何犯罪行為，政府定將嚴辦到底，絕不寬貸。

財政部再次說明，全民共享普發現金登記網站網址「https://6000.gov.tw」，另宣導網站網址為「https://pro.6000.gov.tw」，皆為全民共享普發現金官網(6000是數字0，不是英文字母o；政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com)，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，切勿點擊來路不明的簡訊或連結，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

普發6000 普發現金 財政部

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