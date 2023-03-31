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小確幸！基本生活費增至19.6萬不課稅 5月報稅適用

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
財政部今（31）日表示，111年度每人基本生活所需之費用金額為新台幣19.6萬元，民眾於今年5月申報111年度綜合所得稅時適用。記者蘇健忠／攝影
財政部今（31）日表示，111年度每人基本生活所需之費用金額為新台幣19.6萬元，民眾於今年5月申報111年度綜合所得稅時適用。記者蘇健忠／攝影

財政部今（31）日表示，111年度每人基本生活所需之費用金額為新台幣19.6萬元，民眾於今年5月申報111年度綜合所得稅時適用。

財政部說明，依納稅者權利保護法第4條及同法施行細則第3條規定，納稅者為維持自己及受扶養親屬基本生活所需之費用不得加以課稅。納稅者按財政部公告當年度每人基本生活所需之費用乘以納稅者本人、配偶及受扶養親屬人數計算之基本生活所需費用總額，超過其依所得稅法規定得減除之免稅額及扣除額（包含標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前及長期照顧特別扣除額）合計數之差額(即基本生活費差額)，得自其當年度綜合所得總額中減除，不予課稅。

財政部舉例說明，甲君家庭成員共五人，除甲君及其配偶外，尚扶養二名分別就讀大學及高中之子女，及符合適用長期照顧特別扣除額資格的父親(未滿70歲)，111年度綜合所得稅結算申報採標準扣除額，甲君申報戶基本生活費總額為98萬元（19.6萬元x5人），超過其依所得稅法規定得減除之免稅額及扣除額合計數85.3萬元〔全戶免稅額46萬元（9.2萬元x5人）＋標準扣除額24.8萬元＋教育學費特別扣除額2.5萬元＋長期照顧特別扣除額12萬元〕，是以，甲君申報戶有基本生活費差額12.7萬元（98萬元~85.3萬元）得自綜合所得總額中減除。

財政部提醒，納稅義務人今年5月可多加使用手機或電腦辦理111年度綜合所得稅結算申報，網路申報系統將自動計算每一申報戶之基本生活費差額，並自綜合所得總額中減除。

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