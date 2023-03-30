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新北市研擬開徵囤房稅

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
圖／經濟日報提供
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新北市政府市政會議昨（29）日通過「囤房稅」草案，自住不受影響，鎖定持有二戶以上非自住住家的多屋族，採差別稅率，避免囤房。非自住二戶稅率2.4%，三戶以上3.6%，估7.6萬戶受影響，增加稅收約5億元，草案將送議會審議，若審查順利，最快明年5月房屋稅開徵，就會反映在稅單。

全台已有十縣市針對非自住住家用房屋依持有戶數採差別稅率（囤房稅），包含台北、桃園、台中、台南、高雄、新竹縣市、宜蘭、屏東、連江。新北市去年也提出草案，但碰上議會屆期不續審。

市府強調，民眾持有三戶內自住房屋，此次修法完全不受影響，仍維持自住稅率1.2%課徵；持有非自住住家者，現行不論戶數一律以1.5%課徵，修法後持有一戶非自住維持1.5%，持有二戶提高至2.4%，持有三戶以上提高到3.6%。

新北稅捐處長張世玢表示，實施後預估增加房屋稅約5億元，有九成八屋主不受影響。新版囤房稅草案與前版有兩大差異。第一是針對建商待銷期稅率，原按持有年度區分，新版以二年視為合理銷售期，二年內沒賣出去仍維持單一稅率1.5%，超過二年就須按戶數課囤房稅，促使建商加快釋出，滿足民眾購屋需求。

第二，前版針對繼承取得兩戶以內排除適用囤房稅，在參考其餘五都版本後，只要公同共有或因繼承取得分別共有，皆排除適用。

針對公益性房屋、符合租賃專法的包租代管房屋、社會住宅，一律排除適用囤房稅，這部分與前版一致。

張世玢表示，若議會在6月底前順利三讀，最快今年7月1日實施。換言之明年5月房屋稅單，將感到差異。

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