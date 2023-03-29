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普發現金登記破650萬人 財政部：假日也可登記

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

財政部今（29）日表示，「全民共享普發現金」登記入帳作業今年3月22日開放登記，可登記到10月31日止，時間充裕，遇假日如清明節連假也均可辦理登記。

另外，6000官網自3月28日起開放查詢登記結果，4月5日前辦理登記入帳之民眾，款項將於4月6日開始陸續入帳，並將優先撥付4月5日前已辦理登記民眾之款項；4月6日以後辦理登記入帳之民眾，款項原則於兩個工作日內入帳。

財政部進一步說明，截至3月29日中午採登記入帳方式民眾已逾650萬人，登記入帳免出門，且24小時均可上網登記，在清明連假期間民眾也可利用假期上網登記，省時省力，安全方便快速領取現金。

財政部提醒，民眾辦理登記入帳作業如有疑問，可撥打1988客服專線詢問，或至6000官網首頁右方點選「線上客服」，提供智能客服及轉接專人文字客服。

財政部再次提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

普發6000 普發現金

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