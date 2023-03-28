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快筆記！報稅季將至 安永提醒六點節稅小確幸

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
安永聯合會計師事務所會計師楊建華今（28）日提出六點提醒，個人申報綜合所得稅時可多加留意，把握節稅小確幸。安永提供
安永聯合會計師事務所會計師楊建華今（28）日提出六點提醒，個人申報綜合所得稅時可多加留意，把握節稅小確幸。安永提供

報稅季將至，安永聯合會計師事務所會計師楊建華今（28）日提出六點提醒，個人申報綜合所得稅時可多加留意，把握節稅小確幸。

首先是免稅額、標準扣除額、薪資與身心障礙特別扣除額及課稅級距調高。楊建華表示，對雙薪頂客族而言，合計免稅額調升8,000元、標扣額調升8,000元、薪扣額調升1.4萬元，可多扣除3萬元，以最低稅率5%計算，至少省稅1,500元。

楊建華建議納稅人可簡易自我檢核，年薪42.3萬元以下的單身上班族可免繳稅，但若要退稅，仍要記得申報。

第二是基本生活費調升至19.6萬元，較前一年調升4,000元，楊建華表示，若四口之家確定適用基本生活費差額，以人頭計算，今年差額增加1.6萬元，若適用5%稅率，至少省稅800元。多口之家享受基本生活費節稅優惠的機率較大。

第三，對退休族而言，退職所得免稅額也提高。例如一次領取者，免稅額從18萬元乘以服務年資，提高至18.8萬元乘以服務年資；分次領取者，免稅額從全年78.1萬元提高到81.4萬元。

第四，去年若有透過外交部專戶對烏克蘭捐贈，可申報列舉扣除額，且無上限，捐多少、列多少。楊建華提醒，納稅人記得取得賑災基金會開立的收據。

第五，針對公益出租人，也就是愛心房東，從2021年6月起每屋每月租金免稅額已調升至1.5萬元，因此自2022年開始，全年租金免稅額為18萬元，超過部分再依規定申報租金收入。

第六，個人交易未上市櫃股票所得自2021年起課徵最低稅負，若交易產生損失，且當年度無交易所得可扣或扣除不足，可在損失發生次年起三年內扣除。換言之，若2021年處分未上市櫃股票有損失，可遞延到2022年至2024年同類別所得繼續扣除。

免稅額 租金

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