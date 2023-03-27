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報稅季將至 KPMG提醒高股利所得者留意這件事

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
KPMG安侯建業今（27）日提醒納稅人，尤其是高股利所得族群，應慎選股利申報方式，以免影響捐贈扣除上限。資料照。記者許正宏／攝影
KPMG安侯建業今（27）日提醒納稅人，尤其是高股利所得族群，應慎選股利申報方式，以免影響捐贈扣除上限。資料照。記者許正宏／攝影

報稅季將至，KPMG安侯建業今（27）日提醒納稅人，尤其是高股利所得族群，應慎選股利申報方式，以免影響捐贈扣除上限。

股利所得自2018年開始採二擇優申報方式，可自行選擇採單一稅率28%分開計稅；或併入綜合所得總額按累進稅率最高40%課稅，並按股利所得8.5%計算可抵減稅額，同申報戶以8萬元為抵減上限。

一般而言，高股利所得者採用分開計稅，乍看之下會較為有利，然而KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師洪銘鴻提醒，若分開計稅，代表股利所得不計入綜合所得計算，可能使捐贈扣除上限金額大幅縮水，因為捐贈機關團體可列舉扣除上限是以綜合所得額的20%為準。

舉例來說，公司大股東A君每年綜合所得總額3,000萬元，其中包含股利所得總額2,800萬元，每年固定捐贈600萬元給財團法人。若合併計稅，列舉捐贈上限為600萬元（3000萬元*20%）；若分開計稅，綜合所得僅剩200萬元，列舉捐贈上限大幅縮水到40萬元（200萬元*20%）。

洪銘鴻說，若大股東主要所得以股利所得為主，且有習慣捐贈固定與慈善團體，應慎選股利所得計算方式。

另外，KPMG安侯建業稅務投資部協理陳信賢提醒，大股東與企業主因受限列舉捐贈基金會限額，因此這兩年有些人改為捐贈給公立學校或對政府捐贈，此部分則沒有捐贈的金額限制。

陳信賢指出，同樣捐贈公立學校，若捐款給「公立學校設置獎學金」，視為對政府捐贈，其捐贈總額全額均可在申報綜合所得稅時列舉扣除，無上限。但若捐贈給「公立學校家長會」捐款，則屬對機關團體捐贈，可列舉扣除的捐贈金額，則不得超過綜合所得總額20%。

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