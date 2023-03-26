節能家電退稅減徵150億 國稅局六大提點輕鬆拿回2000元

財政部北區國稅局統計，節能家電貨物稅減徵上路至今，申請台數超過700萬台，以每台2000元的補助來計算，減徵金額將近150億元。北區國稅局提醒，仍有民眾不了解規定而未能成功退稅或延緩退稅，因而提出六大常見錯誤樣態供民眾參考。

購買節能電器申請退還減徵貨物稅政策自2017年6月15日實施以來，截至2023年2月底，全國申請台數高達771萬台，除可省下電費，還能退還減徵貨物稅的實益。

依據「貨物稅條例」規定，購買經經濟部核定能源效率為第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，購買人可向國稅局申請退稅，最高上限新台幣2000元。

北區國稅局表示，購買人取得統一發票或收據所載交易日期的隔日起6個月內，可檢附統一發票或收據影本等資料，以線上或書面方式向國稅局申請退還減徵的貨物稅，每台減徵金額最高以新臺幣2000元為限。

但仍有部分民眾因不了解相關規定，而未能退稅或延緩退稅，北區國稅局彙整常見六大錯誤樣態供民眾參考：

（一）採「簡化身分認證」線上申請但未上傳存摺封面：此方式限採直撥退稅，須核對申請人金融帳戶資料，若未上傳存摺封面、填錯帳戶資料或提供的帳戶為外幣帳戶等，將無法退還稅款，須待申請人補正。 （二）逾期申請：於購買日即取得統一發票或收據記載交易日期的次日起算6個月內向任一國稅局提出申請，逾期申請將無法退還稅額。 （三）重複申請：每台節能電器以申請1次為限，不可重複申請。 （四）申請人非買受人：取得的統一發票或收據上載有買受人統一編號者，應由該統一編號買受人提出申請。 （五）電器的製造號碼或機器號碼填寫錯誤：為確保填寫資料的正確性，請參考保固卡、外箱或機體貼紙資訊，另分離式冷氣僅室外機具能源效率分級，應填寫室外機製造號碼。 （六）購買的電器未符合能源效率第1級或第2級：能源效率分級資訊可至「經濟部能源局」能源效率分級標示管理系統。

國稅局呼籲，民眾購買節能電器申請退還減徵貨物稅時，可多利用財政部稅務入口網24小時線上申辦服務，以節省往返國稅局臨櫃時間及影印檢附文件成本，也可隨時查詢審核進度。若採紙本申辦方式，為避免支票遺失及需前往金融機構辦理兌現支票不便，需提供本人金融機構或郵局存摺封面，以直撥方式退稅。