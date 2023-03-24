登記入帳較早領現金 財政部：4月6日開始入帳
財政部今（24）日表示，「全民共享普發現金」登記網站已於3月22日開放登記入帳登記作業，民眾可逕行至登記網站(https://6000.gov.tw)辦理登記，登記期間前五日(3月22日至3月26日)以身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流。自3月27日起至10月31日止，不限身分證統一編號或居留證統一證號尾數，均可隨時上網進行登記入帳，凡以此方式領取者，預計於4月6日開始陸續入帳，較其他方式早。
財政部說明，登記入帳方式，免出門，且24小時均可上網登記，省時省力，安全快速領取現金，籲請民眾多加利用。
財政部再次強調，全民共享普發現金系統平台符合行政院「高」等級資通系統防護基準的控制措施，相關資訊傳輸及儲存均嚴格加密保護，專案結束後一個月刪除，絕不保存。財政部將會同數位發展部嚴密管理與保護本專案所蒐集個資，確保資料安全，請各位民眾放心多利用登記入帳方式領取6,000元。
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