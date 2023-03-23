去年電子發票消費金額逾8兆 近五年成長1.3倍

財政部今（23）日發布統計通報，去年電子發票消費金額8.1兆元，近五年成長1.3倍。

財政部表示，政府為落實永續環境、節能減碳目標，並創建智慧生活，近年積極推動電子發票。

依據消費通路電子發票資料，去年全國共開立81.1億張電子發票，較2017年成長二成，且電子發票消費金額達8.1兆元，五年間累計增幅達1.3倍，推行成效頗佳。

觀察縣市別電子發票開立張數，去年以台北市19.6億張（占24.1%）居首，新北市及台中市分以13.3億張（占16.4%）及9.5億張（占11.7%）分居第二、三，六都合計63.6億張，占比接近八成；與2017年相較，增量也集中在直轄市，近五年六都合計增加11.5億張，又以台北市增加36.7%最高。

從行業別觀之，2022年電子發票開立張數及消費金額前十所涵蓋的業別大致相同，均包含民生直接相關的零售、餐飲及批發業。

其中零售業因面對廣大消費民眾，開立張數逾50億張（占62.7%），遠高於排行第二之餐飲業。

零售業消費金額達2兆8,383億元，與批發業同列唯二消費金額破兆之行業，不過零售業電子發票消費金額占其行業銷售額比率僅49.6%，批發業亦僅9.3%，低於全體平均 14.6%。

電子發票金額占比以電信業92.6%居首，用水供應業 87.8%居次，電力及燃氣供應業 55.4%排行第七，主因自2016年起政府積極推動各大電信業者及公用事業導入無實體電子發票。