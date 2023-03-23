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立院下周審權證避險降稅
權證避險降稅修法將闖關，國民黨立委、財政委員會召委羅明才排定下周三（29日）審查《證交稅條例》修正草案，券商及公會爭取已久的權證避險降稅露出曙光，時隔十年、三屆財長，終於進入財委會審查，但能否在本會期三讀仍是未定之天。
行政院修法版本擬將權證避險交易稅率，從原本千分之3降至千分之1，實施五年，並設有日出條款，在總統公布生效後六個月上路。修法草案在去年底送進立法院，即將排案審查，邁出關鍵一步。
財政部去年3月重新預告，新增條文授權財政部會商金管會針對降稅適用條件、範圍、認定、內控等訂定子法，幾經波折，終於要再度於立院財委會攻防。
財政部長莊翠雲先前在立法院提到未來一年施政重點時，點出將積極推動權證避險降稅，能否順利在本會期三讀備受關注。
若財委會立委達成共識，無須協商就通過初審，要在本會期三讀通過就只差臨門一腳；但若討論過程仍有歧見，須送交協商，能否三讀就有變數。
據悉，權證避險降稅除政院版本，立委、黨團還有三大版本。國民黨立委曾銘宗提案與政院版大致相同；民進黨立委江永昌版本則擴大降稅適用範圍，納入指數投資證券（ETN）；民眾黨團版本稅率則較政院版高，僅降至千分之1.5。
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