瑞銀併瑞信 瑞信：客戶服務不會受到任何影響

金融市場震盪，瑞士銀行集團（UBS）同意收購陷入危機的瑞士信貸銀行（Credit Suisse）。瑞信表示，雖然交易具體細節仍在擬定之中，但瑞信強調，客戶服務不會受到任何影響，瑞信將全力關注，確保客戶平穩順利度過。

瑞信營運波動，持續面臨評論和猜測，近日終傳出瑞銀將併瑞信消息。瑞信致客戶涵表示，在瑞士聯邦財政部、瑞士國家銀行（SNB）和瑞士金融市場監管局（FINMA）介入後，2023年3月19日周日公告瑞信與瑞銀已達成一項合併協議，其中瑞銀將會是存續主體。在對所有方案進行全面徹底的審查後，各方一致認為，此次合併符合客戶、投資人和其他利益相關方的最佳利益，並將有助於恢復金融市場信心和穩定。

合併需要滿足慣常的交割條件，預計將在2023年底完成，在合併完成前，瑞信將與瑞銀緊密合作，繼續如常開展業務。預計在此階段，客戶無須採取任何行動。瑞士國家銀行將向瑞信提供額外的巨額流動性。