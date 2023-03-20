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子女滿18歲父母無法調閱所得？稅務局：滿足此條件就可

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

台中市政府地方稅務局表示，從今年1月1日起，滿18歲即為成年，父母如果要為滿18歲的子女查調財產及所得資料，務必取得子女授權，才能查調個人資料。

稅務局說明，依《民法》第12條及《民法總則施行法》第3條之1規定，自2023年1月1日起，滿18歲即為成年，因此，父母如果要查調滿18歲子女個人資料，應由其委託父母代為申請，並應攜帶其國民身分證正本或影本、已簽章的委任書或授權書，以及代理人國民身分證正本，稽徵機關才能受理申請。

稅務局提醒，如納稅義務人無法至稽徵機關查調本人財產或所得資料，除了可委託他人代辦外，也可使用自然人憑證、健保卡憑證或行動自然人憑證等，透過財政部稅務入口網線上查調相關資料。

另外，民眾向國稅局申請查調未成年子女所得資料，必須同時提示雙親的國民身分證正本、印章及戶籍謄本，若僅有雙親之一前往調閱時，則除了檢附未到場配偶的國民身分證正本、印章外，還需委託書。若屬於單親家庭查調未成年子女所得資料時，則還需提示，單獨具有該未成年子女法定監護權的證明文件。

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