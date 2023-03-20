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中央、新北合作包租代管達1.1萬戶 屋主可獲3稅減免

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市2018年起辦理包租代管至今已與中央合作提供1.1萬戶包租代管租屋服務。屋主只要參加計畫，就能獲得「3稅減免」。圖／新北市城鄉局提供
新北市2018年起辦理包租代管至今已與中央合作提供1.1萬戶包租代管租屋服務。屋主只要參加計畫，就能獲得「3稅減免」。圖／新北市城鄉局提供

新北市2018年起辦理包租代管至今已與中央合作提供1.1萬戶包租代管租屋服務。屋主只要參加計畫，就能獲得「3稅減免」，而房客可以享有8折至9折的優惠來租屋，弱勢戶還能獲得7200元補貼，期盼更多市民加入，減少空屋浪費情形。

包租代管是希望透過政府扶持指導租屋服務事業，改善租屋市場長期地下經濟環境，新北市府委由業者協助，解決民眾租不到、租不起、租不好的問題，共同創造資訊透明的健全租賃市場。

新北城鄉發展局指出，為確保租屋服務事業業者的服務品質，因此邀請相關領域專家學者擔任評鑑委員，針對新北委辦廠商的行政組織及經營管理、居住協助及專業服務、委任事務執行情形、改進創新作為等4大類別13項評鑑指標，評鑑結果可供民眾參考選擇。

新北城鄉局表示，新北市社會住宅包租代管計畫(縣市版)自2018年開辦，第1期試辦計畫媒合1066戶租屋、第2期計畫提升至1797戶，而第3期計畫開辦至今持續成長中，共計已協助媒合4000戶以上弱勢租屋，也與中央合作提供1.1萬戶包租代管租屋服務。

城鄉局指出，參與包租代管計畫的房東，可獲得房屋稅、地價稅及所得稅的「3稅減免」，以及修繕費、保險費、公證費的「3費補助」，還有租屋服務事業業者協助處理管理等項目的「3年免費服務」。房客則可以以市價8折或9折承租，弱勢戶可享有租金折扣最高每月7200元，並可由業者協助擇優申請租金補貼方案。

城鄉局提到，有意參與的房東、房客可透過電話聯絡協助辦理包租代管的業者，或至新北市府1樓西側包租代管櫃檯洽詢；有租屋需求的房客亦可至591社會住宅專區找尋合適的物件。

租屋 租金補貼 房東

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