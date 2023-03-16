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和運租車以全方位用車解決方案 榮獲「全國首獎」

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

和運租車獲「第十九屆國家品牌玉山獎」全國首獎由和運租車總經理謝富來代表接受總統表揚。

謝富來表示，再次感謝顧客與評審團對和運租車的肯定，和運多年來盡全力滿足顧客的需求，在服務創新上也提供諸如：機器設備、堆高機與電腦等全新業務，為顧客提供全方位解決方案。

和運租車從2019年起開始導入訂閱式租賃服務，訂戶只要到官網挑選方案、車款、車色及配件，就會有專員主動聯繫協助處理後續事務。以一站式的訂閱服務，簡化繁瑣的詢價、溝通過程，向大眾介紹長期租賃的便捷與經濟性。訂閱式租賃上線後，期間雖遇到疫情衝擊，但起租車次已逆勢突破1,100台，訂閱式租賃在個人顧客的高詢問度，顯示消費者逐步接受長期租車所帶來的資金靈活、養車輕鬆、不受車輛生活的優勢與便利。

和運租車了解大眾有「用車容易，養車難」的想法，長期租車提供全方位管家服務，消費者除了不再需要煩心繳納包含牌照稅、燃料稅、罰單與保險費等各式繁雜的費用以外，若出險也有專人協助處理，同時提供車輛定期保養牽送及代步車服務，對不願花費心思在養車顧車的企業或個人，可說是相當方便。依估算，長期租賃對比貸款更能夠幫助消費者節省荷包，且消費者也不再需要花費的時間與心力「養車」。

未來和運租車將持續擴大租賃事業版圖，設身處地從顧客需求切入提供更全面、更貼心的全方位租賃體驗。

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