6000元現金終於來了 財部：3月22日8點開放預登記

財政部今天在行政院院會報告「全民共享普發現金規畫」，普發現金6000元規畫採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式領取。3月22日8點起先開放「登記入帳」預登記，視特別預算完成法定程序後再辦理撥付，後續陸續開放「ATM領現」及「郵局領現」作業，另「直接入帳」及「造冊發放」方式，將由政府協助辦理。

行政院編列規模3800億元「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，立法院財政聯席委員會已完成初審，立法院長游錫堃下午將召集朝野協商，盼盡快完成三讀程序。

財政部表示，原則在今年10月31日前符合發放資格者（待特別預算三讀經總統公布生效確定），每人均可領取6000元。本次普發現金發放資格包括我國國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍之眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、持永久居留證之外國人等。另外，為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，今年底前出生的新生兒均納入普發現金發放對象。

規畫發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。首先，今年3月22日先開放「登記入帳」預登記，視特別預算完成法定程序後再辦理撥付，後續陸續開放「ATM領現」及「郵局領現」作業，另「直接入帳」及「造冊發放」方式，將由政府協助辦理。

預計今年3月20日至25日開始進行偏鄉地區（屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉）造冊，民眾得到當地派出所登記。財政部表示，領取方式多元且時間充裕，民眾可選擇適合自己的方式領取。

財政部提醒，為避免不肖人士以散播普發現金假訊息之詐騙手法混淆視聽，請民眾務必留意，避免受騙上當，若有疑義請撥打165反詐騙電話。