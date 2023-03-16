全民領六千！這三地區居民可提前2天先登記

行政院今（16）日公布普發現金自3月22日起即可上網登記，不過根據財政部的規劃將會有五種領取方式，「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式，方便民眾領取；其中偏鄉地區(屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉)造冊，預計會在3月20日至25日開始進行，民眾可到當地派出所登記。

財政部表示，原則於今年10月31日前符合發放資格者(須等到特別預算三讀經總統公布生效確定)，每人均得領取6,000元，本次普發現金發放資格包括我國國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具有我國國籍之眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為我國國民之配偶且取得居留許可者、持永久居留證之外國人等；另為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，今年底前出生的新生兒均納入普發現金發放對象。

數位部次長李懷仁說明，造冊發放的部分，就是針對沒有ATM或沒有由郵局的地區來造冊發放，只要是戶籍在屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉三地區者，若是想要在當地領去現金的話，可在20日-25日到當地派出所登記，等到總統公布預算生效後第五個營業日，可到原登記的派出所領取。

財政部次長阮清華說明，如果戶籍設在上述三個地區者，但在外地工作者也可能上網登記，沒有一定要回到原戶籍地領取。

最後，財政部提醒，為避免不肖人士以散播普發現金假訊息的詐騙手法混淆視聽，請民眾務必留意，避免受騙上當，若有疑義請撥打165反詐騙電話。