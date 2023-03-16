財長力推權證避險降稅

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

新任財政部長莊翠雲昨（15）日首度赴立法院財政委員會業務報告，提出未來施政三重點，包含財政韌性、積極推動權證避險降稅、落實促參2.0。她首度公開表態力推權證避險降稅。

莊翠雲是財政部有史以來第三位女性財長，她強調將落實行政院「溫暖堅韌」價值，推動穩健邁向疫後復興等四大任務。

莊翠雲回應國民黨立委曾銘宗質詢時表示，做財政部長首要重視財政韌性、嚴守財政紀律，另外也要通盤檢視各項不合時宜法令，並照顧年輕人感受，例如居住正義、落實社會住宅等。

莊翠雲表示，未來一年施政三大重點首先是良好控管債務、執行歲入，財政有餘裕時優先還債，減少舉債；第二是對各界都很關心的權證避險降稅法案，財政部會積極推動；第三，促參法去年底修法完成，邁向促參2.0，會盡速推動子法。

券商殷切期盼權證避險降稅，推動至今已逾十年，自2012年3月首度提出修法草案至今，歷經八任閣揆、四任財長，能否在本會期闖關備受關注。財政部也將權證避險交易稅率從原本千分之3降至千分之1，實施五年，去年底交付立院財委會審查。

財政部 權證 國民黨

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