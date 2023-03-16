追稅囤房大戶 國庫大進補

財政部續查囤房大戶逃漏稅，針對持有五戶以上非自住住家租金收入，去年整年共查獲1,720件漏稅，補稅加罰金8,018萬元；若加計先前十戶以上、個人不動產所得查核等計畫，三大專案查核合計已補稅加罰逾2.2億元。

財政部長莊翠雲昨（15）日到立法院財政委員會業務報告。民進黨立委郭國文指出，主計總處公布消費者物價指數（CPI）中的房租指數攀升，財政部查核個人房東逃漏稅的成果如何？

賦稅署表示，目前執行中的專案是查核持有五戶非自住住家者租金所得，執行期間為去年1月1日至今年12月31日，應查核件數共7,603件，去年整年查獲1,720件，占應查核件數約22%，光是這兩成案件，就已補稅加罰8,018萬元，後續還有5,000多件待查。 圖／經濟日報提供

針對持有十戶以上非自住住家案件在去年3月底查核結束，應查核1,734件，共查獲1,007件，補稅9,985萬元。這兩項專案查核計畫都是精準選定持有多戶非自住住家房屋的「囤房大戶」。

財政部指出，以十戶以上查核計畫為例，由於北部租金行情偏高，台北國稅局轄區平均每件補稅金額較高；北區國稅局涵蓋新北市、桃園市、花蓮縣等，補稅件數最多。

國稅局曾查到一位囤房大戶名下持有16戶房屋，出租14戶，收到國稅局輔導函後，自動向國稅局補報補繳，補稅約17萬元。

除前述兩大精準查核外，2021年也有「個人不動產相關所得專案查核」，篩選持有多戶房屋案件，共查獲1,085件，補稅4,565萬元。

賦稅署表示，各國稅局歷年都將租金所得查核列入重點。對房東藉由分割小坪數房屋避稅，莊翠雲說，財政部提出《房屋稅條例》修法，住家用房屋現值10萬元以下免徵房屋稅適用範圍，自然人僅限三戶內，同時排除法人適用，修法已由財委會審查完成，待黨團協商。