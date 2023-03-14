財長莊翠雲明赴立院業務報告 續推這些法案

財政部長莊翠雲明（15）日將首度赴立法院財政委員會業務報告，說明施政藍圖，將續推《證交稅條例》、《貨物稅條例》、《所得稅法》、《遺贈稅法》、《營業稅法》、《房屋稅條例》等修法，又以攸關權證避險降稅的證交稅條例最受關注。

財政部表示，證交稅條例修法是針對權證避險交易稅率，從原本千分之3降至千分之1，券商期盼已久，財經部會針對專戶管制細節討論後，去年底已交付立院財委會審查。

貨物稅條例修法則是延長節能家電退稅優惠二年至2025年6月14日止，每台最高退稅2,000元，財政部目前已完成預告程序，後續送政院、立院審查。

所得稅法、遺贈稅法則配合法務部信託法修法，完善公益信託稅制，去年初已付委待審。

營業稅法則是為保障消費者權益，增訂營業人開立、更正、作廢電子發票等，必須依限將發票資訊上傳「財政部電子發票整合服務平台」，並新增罰則，未依規定時限或未據實上傳，可處1.5萬元罰鍰，目前已報行政院審查。

房屋稅條例則是為遏止房東分割避稅，原本住家用房屋現值若在10萬元以下，可免徵房屋稅，修法後新增限制，自然人免稅限三戶以內，同時排除法人適用。此修法已由財委會審查完成，待黨團協商。

此外財政部也將推便民措施，今年5月申報綜所稅，手機報稅將新增現金繳稅及延分期繳稅申請服務，網路申報系統也將試辦附件上傳服務，檔案以10MB為限；今年10月也將新增土增稅、契稅、印花稅介接超商多媒體資訊機（KIOSK）繳稅。