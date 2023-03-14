快訊

把握好天氣！白天高溫可望飆破30度 1周連2波東北季風挾雨彈

傳明發布通緝！二膽失聯兵現況曝 陳玉珍坦言：陸方覺得棘手

大選後首位！澎湖6連霸議長涉貪 傍晚收押禁見

財長莊翠雲明赴立院業務報告 續推這些法案

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
財政部長莊翠雲明（15）日將首度赴立法院財政委員會業務報告。資料照。記者曾原信／攝影
財政部長莊翠雲明（15）日將首度赴立法院財政委員會業務報告。資料照。記者曾原信／攝影

財政部長莊翠雲明（15）日將首度赴立法院財政委員會業務報告，說明施政藍圖，將續推《證交稅條例》、《貨物稅條例》、《所得稅法》、《遺贈稅法》、《營業稅法》、《房屋稅條例》等修法，又以攸關權證避險降稅的證交稅條例最受關注。

財政部表示，證交稅條例修法是針對權證避險交易稅率，從原本千分之3降至千分之1，券商期盼已久，財經部會針對專戶管制細節討論後，去年底已交付立院財委會審查。

貨物稅條例修法則是延長節能家電退稅優惠二年至2025年6月14日止，每台最高退稅2,000元，財政部目前已完成預告程序，後續送政院、立院審查。

所得稅法、遺贈稅法則配合法務部信託法修法，完善公益信託稅制，去年初已付委待審。

營業稅法則是為保障消費者權益，增訂營業人開立、更正、作廢電子發票等，必須依限將發票資訊上傳「財政部電子發票整合服務平台」，並新增罰則，未依規定時限或未據實上傳，可處1.5萬元罰鍰，目前已報行政院審查。

房屋稅條例則是為遏止房東分割避稅，原本住家用房屋現值若在10萬元以下，可免徵房屋稅，修法後新增限制，自然人免稅限三戶以內，同時排除法人適用。此修法已由財委會審查完成，待黨團協商。

此外財政部也將推便民措施，今年5月申報綜所稅，手機報稅將新增現金繳稅及延分期繳稅申請服務，網路申報系統也將試辦附件上傳服務，檔案以10MB為限；今年10月也將新增土增稅、契稅、印花稅介接超商多媒體資訊機（KIOSK）繳稅。

財政部 證交稅 房屋稅

延伸閱讀

公民時事題／陳建仁出任新閣揆宣誓 雙首長制如何對總統、立院負責？

呂秀蓮邀立院各黨團國是會議討論兩岸 藍：大方向贊成

呂秀蓮拜會立院朝野黨團 為民間國是會議宣傳

經濟日報社論／國安基金應即刻停止護盤

相關新聞

美銀行倒閉潮出現在台灣？ 金管會公布5大指標「國銀韌性足夠」

美國矽谷銀行（SVB）倒閉，引發一連串美國中小型銀行倒閉潮，民眾關係這樣的情況是否可能發生台灣？金管會銀行局今表示，台灣...

矽谷銀行倒閉牽動台股 金管會：韌性在不必過度驚慌

美國矽谷銀行宣布倒閉，創下2008年金融危機以來，美國銀行規模最大的倒閉事件。國民黨立委林德福今下午在立法院質詢時詢問，...

才稱水價要再考慮 王美花：目前沒有調整水費的規劃

經濟部長王美花昨（13）日於立院面對立委質疑台灣水價過低，也坦言王美花說，台灣面對氣候變遷投資大量建設及科技造水，「自來...

核一低放廢棄物貯存庫建照申請 原能會展開實質審查

因應核一廠除役作業需求，台電在1月30日向原能會提出核一廠除役低放射性廢棄物貯存庫建造執照申請；原能會已在今天完成程序審...

財長莊翠雲明首赴立院業務報告 續推這五大法案

財政部長莊翠雲明（15）將首次出席立法院財政委員會進行業務報告，今業務報告提前出爐，財部表示將續推五大法案。分別為「所得...

美銀行連環爆 金管會：台灣曝險規模僅4.09億元

美國矽谷銀行（SVB）等3家銀行相繼倒下後，美國第一共和銀行面臨股價重挫，引起關注。金管會統計，台灣金融三業及投信基金對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦