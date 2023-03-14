「台版肥咖條款」執行三年 今年起運用資料評估逃漏稅風險

財政部國際財政司今（14）日公布最新「台版肥咖條款」（CRS）資料交換情形，與日本、澳洲共換回約28萬筆台人帳戶。國財司表示，國內執行CRS已三年，今年起將開始運用相關資料，供國稅局評估逃漏稅風險及選案參考，提醒納稅人若有短漏報所得，應主動補報補繳。

台灣目前共與日本、澳洲、英國等三國執行CRS交換。觀察交換帳戶筆數及金額，我國提供給日本的日人在台帳戶共約10.4萬筆，金額1.79兆；反之從日本交換回來的台人帳戶共約4萬筆、295億元。呈現日人在台開設帳戶較多，可能反映日商投資台灣較多。

我國提供給澳洲的澳方居住者資料約2.2萬筆帳戶，金額2,045億元；自澳洲交換回來的台人帳戶約24.7萬筆，金額1,113億元。由於澳洲是國人打工度假勝地，使在澳洲的台灣人帳戶筆數多，但金額相對低。

另外我國提供給英國的英人在台帳戶約1.9萬筆、973億元；自英國交換回來的台人帳戶則尊重英方政策，不對外發布統計數據。

進一步比較去年與前年執行情形，去年申報提供帳戶為2021年資料，當時經濟大好，台灣提供給日、澳、英三國的外國人帳戶，無論是筆數或金額多呈增加，顯示外國人來台投資熱絡。

CRS被稱為台版肥咖條款，台灣首度在2020年執行CRS申報，並與日本、澳洲交換，2021年起新增英國。

國財司長丁碧蓮表示，財政部建置CRS制度，目前已執行三年，先前多著重在金融機構執行、申報、交換，今年將開始運用交換資料，將非常謹慎且嚴格落實保密，與國稅局充分配合，會先從輔導開始，讓制度慢慢步入軌道。

財政部強調，交換資訊是供國稅局評估逃漏稅風險及選案參考使用，不會直接用於課稅，國稅局若依帳戶資訊認定具逃漏稅風險案件，仍應依法蒐證、確認事實後才能核課。

財政部呼籲，納稅人若發現短漏報相關稅目，應儘速補報補繳，若因從事跨境交易面臨雙重課稅，可依據我國已生效的34個租稅協定消除重複課稅。