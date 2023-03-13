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今年若超徵稅收 明年會再發現金？主計長這樣說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

去年超徵稅收，行政院將於4月普發現金6,000元給全民，今（13）日民進黨立委郭國文指出，有人估今年稅收會再超徵2,000億元，並質詢主計長朱澤民明年政府還會普發現金嗎？對此，朱澤民答詢表示，若超徵將優先還債，目前沒打算再普發現金。

立法院財政委員會今邀請主計總處主計長朱澤民赴立院進行業務報告並備質詢，郭國文指出，去年超徵稅收4,800億元，又有人預估今年稅收有可能會再超徵2,000億元。朱澤民則說，今年未知數還很多，即使超徵，也應該不會那麼多。郭國文繼續追問，今年若仍超徵，是否同意明年再發現金？朱澤民直言，「目前我沒這個打算」。

此外，朱澤民也提到，如果超徵稅收，原則上他優先希望降低債務，第二個用途則尊重立院決定。

朱澤民表示，歲收估計是財政部主政，主計總處也會與財政部協商，但今年未知數還很多，例如他不認為今年證交稅會比往年好，加上貨物稅、關稅都因大宗物資凍漲，不可能大幅超徵，營業稅雖因消費好會上升，但各種未知數太多，即使超徵，也不會很多。

國民黨立委曾銘宗則關心今年經濟成長率，他問，如果外銷出口上不來，今年經濟成長率會不會低於2%？朱澤民表示，目前沒有這個現象，但國際不確定因素無法預測，只能說目前預測沒有說會往不好方向前進。那會不會超過3%？朱澤民表示，以目前趨勢預估機率比較小，因為如果要到3%，就要比預測再增加約0.9個百分點，GDP要多增加2,000億元，困難度高。

另，國民黨立委林德福提到物價議題，他問主計長能否像央行總裁楊金龍一樣保證不會發生停滯性通膨？對此，朱澤民表示，央行的估計跟主計總處的估計很接近。不過，林德福追問，1月通膨率超過3%，雖然2月回到2.43%，但物價上漲是否有惡化的可能？朱澤民回應表示，2月已經往下，原則上第1季超過2%，第2季會往下，預估第2、3季都是2%上下。

朱澤民 國民黨 國文

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