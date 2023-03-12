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財長周三赴立院報告 立委關注稅收議題、部長政策藍圖

經濟日報／ 記者陳姿穎翁至威／台北即時報導
財政部長莊翠雲。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
財政部長莊翠雲。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

財政部莊翠雲本周三（15）將赴立法院財政委員會業務報告，據了解，藍綠立委聚焦稅收評估議題，關注今年稅收是否仍會超過預算數，另也希望莊部長能提出更明確政策藍圖。

民進黨立委郭國文表示，星期三財委會質詢重點之一，將針對稅收議題詢問莊翠雲，由於去年稅收超過預算數，今年是否還會「超徵」，各界都在看；國民黨立委賴士葆則表示，針對賦稅、國庫、國產各項業務都會提問。

國民黨立委、黨團總召曾銘宗則表示，莊翠雲上任後，曾說對於財政部多項業務，包含賦稅、國庫、關務、促參業務等，接任後要持續推動，也要盡快落實促參2.0，因此希望周三部長報告時，有更明確的目標。

另外，攸關「權證避險降稅」的《證交稅條例》修正案，財政部日前表示，修法條文已交付財委會審查，會持續推動修法；另外包括延長節能家電退稅的《貨物稅條例》，以及遏止房東分割避稅的《房屋稅條例》等法案，也都會優先推動。

權證避險降稅受到券商殷切期待，財政部修法版本，是將權證避險交易稅率自現行千分之3降到千分之1，實施期間為五年。

曾銘宗表示，個人非常支持權證避險降稅修法，降低權證發行人因履行造市、報價責任規定及風險管理目的而負擔的避險交易成本，能提升權證流動性及投資人參與權證市場意願，促進權證市場發展，可活絡、提振股市。

財政部 莊翠雲

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