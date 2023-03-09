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2月稅收956億元年增24.6％ 營業稅助攻68億元

聯合報／ 記者黃煜穎／台北即時報導
2月實徵淨額與去年同月比較，以營業稅增加68億元及貨物稅增加43億元較多，土地增值稅則減少16 億元。圖／聯合報系資料照片
2月實徵淨額與去年同月比較，以營業稅增加68億元及貨物稅增加43億元較多，土地增值稅則減少16 億元。圖／聯合報系資料照片

財政部今公布2月全國賦稅收入為956億元，年增24.6%，其中證交稅終結連13黑，受惠產業熱門議題發酵，近期台股成交動能已達3000億元，「可望迎來曙光」。

累計1至2月實徵淨額2724億元，年減2.7%。達成率累計1至2月實徵淨額占累計分配預算數105.2％，占全年預算數8.9％。2月實徵淨額與去年同月比較，以營業稅增加68億元及貨物稅增加43億元較多，土地增值稅則減少16 億元。

財政部統計處專門委員梁冠璇表示，今年2月台股交易日有18天，去年只有15天，3天的成交量帶動單月實徵金額122億元、年增11%。證交稅前2月實徵191億元，衰退94億元，是網路泡沫後以來同期最大減量32.9%，也是金融海嘯後同期最大的減幅。

梁冠璇表示，累計前2月證交稅衰退，主因為去年基期較高，通膨與升息壓力影響台股動能，但若從股票平均每日成交值的角度來看，1月為2271億元，2月為2807億元，3月至9日7個交易日則達3175億元，台股可謂「迎曙光」，而今年全年證交稅預算數為1551億元。

梁冠璇再指，美國聯準會（Fed）2月升息步調放緩，聊天機器人ChatGPT帶動半導體與AI概念股等議題發酵，是讓股市逐漸回溫的原因。

營利事業所得稅累計1至2月實徵85億元，較去年同期減少15.9%，主因是特殊會計年度營利事業結算申報自繳稅款減少所致；綜所稅前2月實徵804億元、年增5.9%，主因利息所得扣繳稅款增加。

營業稅累計前2月實徵775億元、年增6.9%，梁冠璇說明，主因國內產銷活動穩定，但進口電子零組件、基本金屬及其製品稅額減少，以及適用外銷零稅率營業人申請退稅減少等交互影響所致。

貨物稅累計前2月實徵237億元、年增2.1%，梁冠璇指出，其中車輛類增加36.2%，主因是進口車稅額增加；油氣類因汽、柴油貨物稅調降，下滑18.9%。

她補充，車市買氣佳，新車掛牌數多，為進口車大批到港，2月實徵3.38億元、累計前2月4.18億元，雙創歷年同期新高。遺產稅、贈與稅實徵金額，累計前2月分別年增38.6%、17.8%，梁冠璇表示，都是因為大額稅款案件增加所致。

台股 證交稅

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