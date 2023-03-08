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吳蓮英接任台北國稅局長 維持謙卑信念

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導
台北國稅局今日新舊局長交接，新任台北國稅局長吳蓮英表示，處理公務的人要「行公義、好憐憫、存謙卑與神同行」。記者陳姿穎／攝影
台北國稅局今日新舊局長交接，新任台北國稅局長吳蓮英表示，處理公務的人要「行公義、好憐憫、存謙卑與神同行」。記者陳姿穎／攝影

財政部台北國稅局新任局長吳蓮英，以及中區國稅局局長樓美鐘今（8）日上任。吳蓮英表示，要維持一貫的信念，謙卑、要盡力做好，並且必須傾聽民意，希望能夠以創新思維來精進各項業務，打造暖心、貼心的賦稅環境。

台北國稅局今日新舊局長交接，新任台北國稅局長吳蓮英表示，處理公務的人要「行公義、好憐憫、存謙卑與神同行」。

吳蓮英致詞時表示，行公義、好憐憫就是要有同理心考慮納稅人的感受，尤其國稅局是第一線為民服務的機關，所以各項稅務工作都與民眾息息相關，吳蓮英到台北國稅局服務以後也會秉持一樣的精神來傾聽民意，希望能夠以創新思維來精進各項業務，打造暖心、貼心的賦稅環境。

在國際租稅方面，台北國稅局這方面的業務可能比其他國稅局還要重，吳蓮英也已經有心理準備，尤其今年要推動CFC（營利事業受控外國企業），還有國際反避稅CRS、三層文據架構等，都是打擊規避租稅規定，這都是稅務機關來合作、打擊租稅規避，否則就像Race to the bottom（底部競爭），到最後稅收可能會流失，這個是未來的工作重點，包含資訊交換還有打擊租稅規避，讓租稅環境更加透明，這也是全球的趨勢。

查核方面會繼續運用AI技術，進行選案查核也會與法務部調查局繼續合作，增進查核效能與績效，此外今年還有網路銷售的營業人都要稅籍登記等新規定，也是重中之重。以及5月報稅季節也即將來臨，也會持續推動手機報稅、多元便利繳稅的機制，來提升政府行政效能。

國稅局 報稅 調查局 財政部

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